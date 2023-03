Explora Journeys präsentiert neue Kabinen-Konzepte

Bereits im vergangenen Jahr präsentierte Explora Journeys die Pläne für die Ocean Suites. Insgesamt stehen den Gäste 461 Suiten, Penthouses und Residences mit Blick aufs Meer zur Verfügung. Die EXPLORA I wird am 17. Juli 2023 in Southampton zu ihrer Jungfernfahrt starten. Die Ocean Penthouses sind zwischen 43 und 68 Quadratmeter groß, während die Ocean Residences zwischen 70 und 149 Quadratmeter bieten und damit zu den größten Unterkünften an Bord eines Kreuzfahrtschiffes gehören.

Ocean Penthouses

Die Ocean Penthouses von EXPLORA I bieten raumhohe Fenster mit Blick auf den Ozean und weitläufigen Terrassen zum Entspannen und Erholen. Jedes Penthouse verfügt über einen eigenen privaten Essbereich für vier Personen und einen großen Sitzbereich. Dort können Reisende Gäste in ihrer Suite empfangen, ihn aber auch als einen Ort zum Verweilen und Entspannen nutzen. Alle verfügen über einen begehbaren Kleiderschrank mit Sitzgelegenheit, einen Dyson-SupersonicTM-Haartrockner, beheizte Fußböden in den Badezimmern, ein eigenes Fernglas, kabellose Aufladestationen am Bett, eine Minibar, die nach den Wünschen der Gäste befüllt wird, eine Espressomaschine mit biologisch abbaubaren Kapseln, einen Wasserkocher und eine Teekanne sowie eine kostenlose, nachfüllbare Wasserflasche für jeden Gast. Der 24-Stunden-Gästeservice sorgt dafür, dass jeder Wunsch und jede Anfrage erfüllt wird.

Ocean Residences

Die Ocean Residences bieten elegante Räume mit separaten Wohn-, Ess- und Schlafbereichen, eine Panoramaterrasse mit Blick auf den Ozean, einen privaten Whirlpool im Freien, sowie Esstisch und Sonnenliegen. Innerhalb der Kategorie stehen vier einzigartige Residences zur Auswahl, deren Namen – Cocoon, Cove, Retreat und Serenity – die beruhigende Wirkung des Ozeans und das Gefühl von einem Zuhause auf See widerspiegeln. Die Cocoon und Serenity Residences haben umlaufende Terrassen, während die Cocoon, Serenity und Retreat Residences eine separate Badewanne und eine Walk-In-Dusche bieten.

Alle Ocean Residences werden von einem engagierten Team von Residence Hosts betreut, die rund um die Uhr einen persönlichen Butler-Service anbieten.

Champagner zur Begrüßung

Im Bestreben, ein Zuhause auf See zu schaffen, hat Explora Journeys eine weitere Phase seines Designprojekts eingeleitet, die der Kunst gewidmet ist. Entsprechend ihrer persönlichen Vorlieben hat die Eigentümerfamilie bemerkenswerte Künstler und ihre Werke ausgewählt, die an Bord ausgestellt werden. In jeder Suite wird ein Hauptkunstwerk im Wohnbereich zu sehen sein, zusammen mit weiteren ergänzenden Objekten und sorgfältig ausgesuchten dekorativen Elementen.

Zusätzlich zum exquisiten Getränkeangebot an Bord werden die Gäste in ihrem Zuhause auf See mit einer gekühlten Flasche Champagner begrüßt: Veuve Clicquot Yellow Label in den Ocean Suites, Moët & Chandon Grand Vintage 2015 in den Ocean Penthouses und Dom Pérignon Vintage 2013 in den Ocean Residences. (red)