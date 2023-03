Travel Compositor wird Teil der Travelsoft Gruppe

Travelsoft wird zu 100% Eigentümer der drei Unternehmen. Christian Sabbagh, Gründer und Präsident von Travelsoft, bleibt Hauptaktionär von Travelsoft und hält das Unternehmen nun gemeinsam mit den beiden Travel Compositor-Gründern Manuel Aragonés und Vicente Rosselló sowie den beiden Traffics-Gründern Salim Sahi und Jens Muskewitz.

Travel Compositor wurde 2014 von Aragonés und Rosselló gegründet und hat sich dank ihrer vielfältigen Produktoptionen, insbesondere für Multi-Destinations-Buchungen und ihrer Innovationskraft als „holistisches System” rasch in Italien, Spanien und vielen anderen europäischen Märkten etabliert, wie es in einer Mitteilung heißt. Nach einem sehr starken Jahr 2022 seien die Wachstumsaussichten in Europa ebenso wie in aufstrebenden Reisemärkten, insbesondere in Lateinamerika und Asien, hervorragend. Die beiden Start-up-Beteiligungen von Travel Compositor, MOGU und Top Group Expres, gehören fortan auch Travelsoft an.

Software-as-a-Service Marktführer

Travelsoft werde 2023 Buchungen in der Größenordnung von 5 Mrd. EUR jährlich über insgesamt 300 Reiseveranstalter, die mit 600 Anbietern in über 40 Ländern, hauptsächlich in Europa und Amerika, verbunden sind, umsetzen. Mit seinen mehr als 200 Reise-Technologie-Experten werde Travelsoft einen Umsatz von über 35 Mio. EUR generieren, einschließlich 32 Mio. EUR jährlich wiederkehrender Einnahmen (ARR). Mit dieser zweiten Übernahme innerhalb von weniger als zwölf Monaten sei Travelsoft auf globaler Ebene der natürliche Konsolidator seiner Branche, weitere Akquisitionen seien bereits in Planung, so die Informationen. Travelsoft sei auf dem Weg zum Software-as-a-Service (Saas) Marktführer im globalen Reisemarkt.

Alle Unternehmen der Travelsoft-Gruppe werden weitgehend autonom weiterarbeiten und sinnvolle Synergien auf ihren Märkten und in ihren Produkten umsetzen. Travel Compositor, 2014 in Palma gegründet, ist ein ganzheitliches System zur Erstellung, Buchung und dem Verkauf von Reisen auf jedem Kanal. Travelsoft wurde 2000 in Paris gegründet und ist auf Software spezialisiert, die es dem touristischen Markt ermöglicht, Reisen einfacher zu verkaufen. Es beinhaltet die die Automatisierung von Produktion und Buchung einerseits und den effizienten Umgang mit Daten zu Marketingzwecken und zur Steigerung der Buchungsraten. Travelsoft ist in 15 Ländern mit verschiedenen Plattformen präsent, die auf die jeweiligen lokalen Marktbedürfnisse angepasst sind. (red)