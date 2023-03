Neuer Geschäftsführer für GIATA

"Nach fast drei Jahrzehnten möchte ich kürzer treten und freue mich, in Mathis Boldt einen mehr als adäquaten Nachfolger gefunden zu haben”, sagt Andreas Posmeck der das Unternehmen Ende der 90er Jahre zusammen mit Remzi Aru gegründet und zum Marktführer im Bereich des touristischen Content gemacht hat.

Neuer CEO ab Mai 2023

Mathis Boldt ist kein Unbekannter in der Touristik. Er war langjähriger Geschäftsführer für Deutschland, Skandinavien und Osteuropa bei Booking.com, bevor er 2012 zum Firmensitz nach Amsterdam wechselte, wo er das gesamte globale Partnergeschäft als Director Global Strategic Partnerships verantwortete. 2015 wechselte er als Vice President zum Berliner Touren- und Aktivitäten-Anbieter GetYourGuide.com, wo er die Internationalisierung verantwortete und ein Team von 150 Mitarbeitern an 15 Standorten aufbaute und leitete.

“Ich freue mich sehr, die Erfolgsgeschichte von GIATA weiter fortschreiben und an den Erfolg von Andreas und Remzi anknüpfen zu können. GIATA hat eine erstklassige Positionierung, einen exzellenten Ruf und eine starke Marktposition in einem der wichtigsten Felder der Reiseindustrie”, sagt Mathis Boldt, der zum 1. Mai als CEO startet und neben Michael Rehs (COO) die Geschäftsführung übernimmt.

Mathis Boldt wird am ersten ITB-Tag (7. März) auch am Stand von GIATA präsent sein. (red)

Über GIATA

GIATA ist ein 1996 gegründetes touristisches Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin. Mit seinen auf nicht-buchbare Inhalte ausgerichteten digitalen Produkten wendet sich das Unternehmen an über 20.000 Kunden und Partner in mehr als 80 Ländern, darunter Hotels, Hotelketten, Online-Reisebüros, Reiseveranstalter, Reisebürokooperationen und globale Distributionssysteme

Weitere Informationen zu GIATA unter: www.giata.com (red)