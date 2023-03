Mit dem neuen Tarif „Flex Plus” ist es möglich, bis zum Tag vor dem geplanten Abflug auf jede Planänderung zu reagieren und Flüge gebührenfrei umzubuchen und zu stornieren. Damit ergänzt Condor nicht nur ihr Tarifkonzept um einen weiteren Tarif, sondern reagiert auch auf die erhöhte Nachfrage nach mehr Flexibilität.

Details zum "Flex Plus"-Tarif

Mit „Flex Plus” können Gäste bis 24 Stunden vor Abflug gebührenfrei umbuchen oder eine Stornierung vornehmen. Der Tarif ist ab sofort buchbar und ergänzt die bestehende Tariflandschaft bei Condor, die aus den Tarifen Light, Classic und Flex besteht, welche jeweils unterschiedliche Produktbestandteile wie zum Beispiel Freigepäckmengen, Umbuchungs- und Stornobedingungen vorsehen.

Den „Flex Plus“-Tarif bietet Condor in allen Beförderungsklassen auf der Kurz-/Mittelstrecke sowie der Langstrecke und damit in Economy und Business Class sowie auf der Langstrecke ergänzend auch in der Premium Economy Class. Flugtickets sind wie gewohnt unter www.condor.com und telefonisch verfügbar.

Eine Übersicht ist der angefügten Datei zu entnehmen. (red)