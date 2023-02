Streiks an den Flughäfen Düsseldorf & Köln/Bonn

An den beiden größten Flughäfen des einwohnerstärksten deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen kam es heute zu den angekündigten Warnstreiks. Allein am Flughafen Köln/Bonn waren ursprünglich für den heutigen Montag rund 15.000 Reisende erwartet worden. Der Flughafen Düsseldorf machte keine Angaben zur Zahl betroffener Passagiere. Beide Airports gaben an, dass Passagiere rechtzeitig im Voraus über die Flugstreichungen informiert wurden, sodass die Terminals, bis auf einige wenige Reisende, nahezu leer blieben.

Auswirkungen auf Österreich

Am Flughafen Wien sind bzw. waren von 18 geplanten Verbindungen zwischen Wien und Köln bzw. Düsseldorf 12 von den Streiks betroffen. Konkret fallen 4 Flüge (hin- und zurück) zwischen Wien und Köln sowie 8 Verbindungen zwischen Wien und Düsseldorf aus, teilte ein Sprecher auf APA-Anfrage mit. Den Reisenden wurde empfohlen, sich bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter über den Flugstatus zu informieren.

Hintergrund der Streiks

Aufgerufen zu den Warnstreiks hatten die Gewerkschaften Verdi und Komba. Hintergrund seien Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie die deutschlandweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit.

Wie tip-online.at. berichtete, hatten Warnstreiks von Verdi erst am 17. Februar für tausende Flugabsagen gesorgt. Insgesamt sieben Flughäfen mussten den regulären Passagierbetrieb einstellen. Die beiden größten NRW-Airports waren nach Gewerkschaftsangaben damals - mit Blick auf Hilfslieferungen in die Türkei - von der Aktion ausgenommen worden. (APA / red)