Belvilla by OYO: Analyse der Buchungslage zu Ostern

Die Osterferien fallen dieses Jahr vom 1. bis 10. April, relativ spät aus. Dennoch bevorzugen 64% der österreichischen Belvilla Gäste die Ferien in einem Ferienhaus in Österreich zu verbringen, während 19% nach Italien und 14% in die Niederlande verreisen. Auch Südfrankreich ist dieses Jahr mit 3% eine beliebte Osterdestination der Österreicher.

Betrachtet man die Gesamtsumme der Belvilla Buchungen für die Osterferien, so liegt Österreich nach Deutschland, Belgien und Niederlanden auf Platz 4. Wobei es bei unseren deutschen Nachbarn mit knapp 18% auf Platz 3 ist. Nichtsdestotrotz sind Gäste aus Deutschland mit 70,6% die stärkste Gästegruppe in Österreich zu Ostern gefolgt von Belgiern mit 10,1%. Insgesamt haben zu diesem Zeitpunkt die Belvilla Buchungen in Österreich in den Osterferien bereits ein Plus von 80% im Vergleich zum letzten Jahr und sogar ein Plus von 67% im Vergleich zu 2019.

Skifahren zu Ostern

Wer diese Osterferien in Österreich oder Italien skifahren gehen möchte, sollte sich ein Skigebiet aussuchen, das weit oben liegt. Besonders in Österreich gibt es viele Gletscher über 3.000m, die auch bei einem eher wärmeren Winter, wie er dieses Jahr war, den Sportlern auch am Ende der klassischen Skisaison Schneesicherheit bieten. Hierzu gehören in Österreich 8 Gletscherskigebiete: Mölltaler Gletscher, Kitzsteinhorn, Dachsteingletscher, Hintertuxer Gletscher, Stubaier Gletscher, Gletscherskigebiet Sölden, Kaunertaler Gletscher und Pitztaler Gletscher. In Italien sind das Gletscherskigebiet Pontedilegno-Tonale, Breuil – Cervinia, Schnalstal und Stilfserjoch.

Bellvilla-Tipp: Luxuriöses Ferienhaus in Piesendorf (Skigebiet Kaprun/Zell am See)

Die Doppelhaushälfte befindet sich nur einen Katzensprung vom bekannten Kaprun und Zell am See im Dorf Walchen (Piesendorf). Das Haus ist auf 3 Etagen aufgeteilt und bietet mit seinen 4 Schlafzimmern Platz für bis zu 10 Personen. Mit Wellnessbereich inklusive Sauna, Dusche, Liegen und einer neuen bequemen Eckbank, ist die Unterkunft ideal für Familien, Freunde und Gruppen.

Urlaub in den Niederlanden

Tulpenblüte, Konzerte und zahlreiche Ostermärkte erwarten all jene, die sich entscheiden, Ostern in den Niederlanden zu verbringen. Wenn die Temperaturen passen, ist dann auch bereits das Erkunden per Fahrrad möglich.

Bellvilla-Tipp: Designhaus mit offenem Kamin

Die Anlage, die ursprünglich ein Familiencampingplatz war, liegt an den Bedafse Bergen, an der Nordseite des ausgedehnten Naturschutzgebiets de Maashorst. So können Gäste hier zahlreiche Wander- und Fahrradtouren unternehmen. Außerdem verfügt der Ferienpark über ein mit Sonnenenergie beheiztes Freibad, ein einladendes Café-Restaurant mit Pfannkuchenhaus und diversen Spielmöglichkeiten für die Kinder. Die Anlage verfügt über verschiedene 6-Personen Ferienhäuser sowie einen ebenerdigen 4-Personen Bungalow.

Sonne tanken in Italien

In Italien kann man zu Ostern, vor allem wenn es auf April fällt, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits die ersten warmen Sonnenstrahlen genießen. Wer das wechselhafte Wetter zu Ostern in Österreich hinter sich lassen möchte, für den ist Italien, also die richtige Wahl.

Bellvilla-Tipp: Villa mit Pool in der Emilia-Romagna

Das luxuriöse Haus ist von einem 5 Hektar großen Privatpark umgeben, in dem Ruhe und Privatsphäre garantiert sind. Tägliche Reinigung (inklusive Wechsel der Badetücher), unbegrenzter Zugang zum Golfplatz (Ausrüstung kann gemietet werden) und 3 Stunden kostenloser Zugang zum Luxus-Spa im nahen gelegenen Resort sind im Preis inbegriffen, ebenso wie das Frühstücksbuffet dort.

Nähere Infos zum Angebot von Belvilla unter: www.belvilla.at