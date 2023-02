ITB-Kongress: Soziale und ökologische Nachhaltigkeit im Fokus

Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei der Responsible Tourism Track im ITB Berlin Kongress (bis 2020 CSR Day) sowie das 18. „Green Business Forum for Tourism Professionals“ (bis 2020 bekannt unter dem Namen „Pow-Wow for Tourism Professionals“). Hier und auch im Sustainable Destination Track sowie im Diversity & Inclusion Track sprechen ExpertInnen und RepräsentantInnen ausgewählter Aussteller über Themen rund um sozialverträglichen Tourismus, Gleichberechtigung, Diversität, Inklusion und nachhaltiger Tourismusentwicklung.

Umwelt- und sozialverträglicher Tourismus

In der Halle 4.1 versammeln sich traditionell zahlreiche Aussteller, die sich besonders für sozialverantwortliche Tourismusentwicklung einsetzen. So gibt es wieder einen Gemeinschaftsstand von Tourism Watch, dem Roundtable für Menschenrechte im Tourismus, ECPAT Deutschland, The Code und dem Studienkreis für Tourismus und Entwicklung. Ebenso wie Stände des Import Promotion Desk (IPD), der Adventure Travel Trade Association (ATTA) und der UNESCO. Zu den Ausstellern in Halle 4.1 mit dem Schwerpunkt umweltverträglicher Tourismus gehören unter anderem My Climate, Atmosfair und Forum Anders Reisen.

Im Mittelpunkt der ITB Lighthouse Stage in Halle 4.1 steht vom 7. bis 9. März das 18. „Green Business Forum for Tourism Professionals“. Aussteller der Halle 4.1 und international renommierte Expert*innen aus allen Branchen des Tourismus, der Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren zu Themen wie Overtourism, Meeresschutz und -verschmutzung, regionalen Lebensmitteln in Hotels und Restaurants, Biodiversität, alternative Mobilität sowie Fahrradtourismus.

Am Donnerstag, dem letzten Tag der ITB Berlin, findet an der Bühne wieder das „ITB Responsible Tourism Netzwerk Event" statt, gemeinsam organisiert von der ITB Berlin und deren langjähriger Responsible Tourism Partner The Blue Yonder. Eine Programmübersicht über die Thementracks steht hier zum Abruf bereit: Programm Responsible Tourism Track, Programm Diversity & Inclusion Track, Programm Sustainable Destination Track.

Das gesamte Kongressprogramm ist hier abrufbar: www.itb.com/de/besuchen/itb-kongress/itb-kongressprogramm/