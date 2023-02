SiteMinder Analyse: weniger Stornos bei Hotelbuchungen

Die globale Analyse von SiteMinder, einer führenden offenen Hotel-Commerce-Plattform, beruht auf Buchungsdaten von mehr als 36.000 Hotels und über 450 vernetzten Buchungsintegrationen. Die Analyse von mehr als 100 Millionen Reservierungen zeige, dass das Vertrauen der Reisenden nach der Pandemie einen neuen Höchststand erreicht habe, wie es in einer Mitteilung heißt.

Reisende mit dem Ziel Österreich buchten demnach im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 im Durchschnitt zehn Tage früher. Die Vorlaufzeit zwischen Buchung und Check-In lag im Jahr 2022 bei durchschnittlich 28 Tagen im Vergleich zu 2021 mit 18 Tagen (2019: 38 Tage). Die Stornoquote sank 2022 auf 20% und war damit nur noch halb so hoch wie beim Höchststand von 40% im Jahr 2020 (2019: 19%).

Höhere Zimmerpreise

Am deutlichsten lasse sich die Überwindung der Krise am Hotelpreis festmachen. Während der durchschnittliche Tagespreis für ein Hotelzimmer vor der Pandemie im Jahr 2019 bei 161 EUR lag, sank er im Laufe der Pandemie auf einen Tiefstand von 130 EUR im Jahr 2021. Letztes Jahr kostete eine Hotelübernachtung im Mittelwert 169 EUR. Weltweit lag die Preissteigerung von 2019 zu 2022 bei 19 Prozent.

Die beliebtesten Buchungskanäle

Die Hotel Booking Trends von SiteMinder listen zudem die beliebtesten Kanäle, über die Reisende im Jahr 2022 in Österreich Hotels buchten und welche Vertriebskanäle österreichischen Hotels im Jahr 2022 den meisten Umsatz einbrachten. Basierend auf dem Gesamtumsatz aller Nutzenden der SiteMinder-Plattform lag Booking.com auf dem ersten Platz, vor der Expedia Group und den Hotel-Websites (Direktbuchungen), Hotelbeds und HRS - Hotel Reservation Service. Auf den Plätzen 6 bis 12 liegen: Hostelworld Group, Globales Distributionssystem (GDS), Airbnb, Webbeds, Agoda, feratel und Travco.

Wieder mehr Direktbuchungen

Nachdem Direktbuchungen im Jahr 2021 noch in fast 50 Prozent der weltweiten Märkte zunahmen, sind sie nun in 42 Prozent wieder nach unten gerutscht, bleiben aber in nahezu drei Viertel aller Länder auf dem Niveau von 2019 und lagen in einem Viertel sogar darüber. „Diese Positionierung von Direktbuchungen unterstreicht den Erfolg vieler Häuser, die in eine ganzheitliche Vertriebsstrategie investiert haben, das heißt, in eine benutzerfreundliche Website, die Buchungen ankurbelt, sowie in optimierte Nutzung verschiedener Vertriebskanäle“, erklärt Clemens Fisch, Regional Director DACH & EMEA bei SiteMinder.

Geschäftsreisen wieder starker Umsatzbringer

Geschäftsreisen haben 2022 stark zugenommen - das globale Distributionssystem (GDS) sorgte für wichtige Buchungen in den Hotels, heißt es. In 47% der Märkte stieg GDS in den Top Vertriebskanälen nach oben, auch in Österreich machte es 2022 einen deutlichen Sprung nach oben. „Da der Geschäftsreiseverkehr wieder deutlich zunimmt, ist jetzt ein wichtiger Zeitpunkt für Hoteliers, die nicht an das globale Distributionssystem angeschlossen sind, um zu prüfen, ob es die richtige Lösung für ihr Hotel sein könnte“, so Clemens Fisch. (red)