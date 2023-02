Air Algerie fliegt wieder nach Wien

Der Flugplan und die Tarife sind in allen GDS bereits hinterlegt. Für die kurzentschlossenen Reisenden nach Algier (ALG) steht ein attraktiver PROMOTarif, der bis zum 28. Februar 2023 buchbar ist, zur Verfügung: Der Preis für die Economy Class beträgt 180 EUR zzgl. Taxen und Gebühren (Fare Basis: NPROATDZ), Gepäcksbestimmung 30kg.

Für weitere Informationen steht das Sales Team in Wien zur Verfügung und ist per E-Mail an AlgerieAustria@aviareps.com erreichbar. (red)