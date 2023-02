LATAM erneuert Flotte

Durch den zusätzlichen Kauf von Airbus-Flugzeugen wird die Gruppe bis zum Ende dieses Jahrzehnts über mehr als 100 A320neo, A321neo und A321XLR verfügen. Zurzeit hat die LATAM-Gruppe 16 Airbus A320neo in Betrieb und erwartet in diesem Jahr die Auslieferung weiterer 15 Airbus-Flugzeuge, darunter die erste A321neo. Die erste A321XLR wird im Jahr 2025 ausgeliefert.

Klimaneutral bis 2050

„Die Erneuerung unserer Flotte steht in vollem Einklang mit unserem Engagement für Nachhaltigkeit und bringt uns dem Ziel näher, bis 2050 ein klimaneutraler Konzern zu werden. Die Airbus A320neo-Flugzeuge verfügen über effizientere Triebwerke, aerodynamische Verbesserungen und Technologien, die einen um 20 Prozent geringeren Treibstoffverbrauch und eine Reduzierung der Stickoxidemissionen um 50% ermöglichen", sagte Sebastián Acuto, Director of Fleet and Projects der LATAM Airlines Group. Der Airbus A321neo verbraucht 22% weniger Treibstoff pro Sitzplatz als das Vorgängermodell A320ceo. Darüber hinaus ist der Airbus A321XLR das Single-Aisle-Flugzeug (Narrowbody) mit der weltweit größten Reichweite (7.400 km) und einem um bis zu 38% geringeren Treibstoffverbrauch pro Flug als ein Flugzeug mit zwei Gängen (Widebody). Der Großteil der Flugzeuge der A320-Familie von LATAM ist mit einer Software ausgestattet, die den jährlichen CO2-Ausstoß um mehr als 60.000 Tonnen reduziert, indem sie die Landeanflugbahn der Flugzeuge optimiert.

Derzeit verfügt die LATAM-Gruppe über 311 Flugzeuge, davon 57 Boeing-Flugzeuge (Modelle 767, 777 und 787) und 238 Airbus-Flugzeuge (Modelle A319, A320, A320neo und A321). Darüber hinaus verfügen LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colombia und LATAM Cargo Brazil über eine gemeinsame Flotte von 16 Frachtflugzeugen, die bis 2024 schrittweise auf 20 Frachtflugzeuge erweitert werden soll. (red)