AIDA Cruises: Kooperation und Gewinnspiel Helene Fischer

Im Rahmen der Partnerschaft zur Konzert-Tour können sich AIDA Fans auf tolle Gewinnspiele und unvergessliche Konzerterlebnisse in 14 Städten freuen. Allein in Wien wird sie an fünf Terminen von 5. bis 10. September in der Wiener Stadthalle zu erleben sein. Beim Ticket-Gewinnspiel werden ab sofort je 4 x 2 Konzertkarten für einen unvergesslichen Abend in Köln, Hamburg, Dortmund und Berlin ausgelost. Das Gewinnspiel läuft bis 3. März 2023. Alle Infos unter aida.de/helenefischerlive.

Zeitgleich zum Tourstart haben alle AIDA- und Helene Fischer Fans darüber hinaus viele weitere Chancen auf tolle Preise: So gibt es ab dem 21. März 2023 insgesamt 30 AIDA Reisegutscheine oder eine exklusive AIDA und Helene Fischer Fanüberraschung zu gewinnen. AIDA Cruises wird nicht nur seinen Gästen und Fans, sondern auch VertriebspartnerInnen und MitarbeiterInnen mit der Partnerschaft zur Tournee eine ganz besondere Gelegenheit für emotionale gemeinsame Erlebnisse und außergewöhnliche Konzerte bieten, wie es in einer Mitteilung heißt.

Entertainment und große Emotionen

Genau wie Helene Fischer stehe AIDA Cruises für außergewöhnliche Erlebnisse, Weltklasse Entertainment und große Emotionen, wie das Unternehmen mitteilt. Mit dieser Kooperation beweise AIDA Cruises einmal mehr seine innovative und mehrfach preisgekrönte Vorreiterrolle im professionellen und vielfältigen Entertainment mit hochkarätigen Showproduktionen. Täglich begeistern KünstlerInnen auf 26 Bühnen der zwölf AIDA Schiffe ihr Publikum mit aufwendigen Inszenierungen, farbenprächtigen Kostümen und ihrer großen Leidenschaft für die Bühne.

Zum Gewinnspiel: hier

(red)