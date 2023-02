Buchungsstart der MSC World Cruise 2025

Auf der 116 Nächte dauernden Weltreise werden insgesamt 50 Ziele in 21 Ländern besucht, darunter 22 Destinationen, die noch nie zuvor auf einer MSC World Cruise angefahren wurden und sieben Übernachtaufenthalte im Hafen. Einschiffen können Reisende zwischen dem 4. und 7. Jänner 2025 in vier europäischen Häfen - Civitavecchia/Rom, Genua, Marseille und Barcelona.

Route der MSC World Cruise 2025

Die dreimonatige Reise führt die Kreuzfahrer auf fünf Kontinente, sie überqueren drei der größten Ozeane der Welt und legen mehr als 30.000 Seemeilen zurück.

Europa - Südamerika - Südpazifik:

Die Kreuzfahrt beginnt mit weltberühmten Städten und Häfen in Italien, Frankreich und Spanien, bevor sie zu einer Vielzahl an Märkten und Medinas nach Casablanca in Marokko führt. Nach einer Woche an Bord verbringen die Gäste ihre ersten Tage auf See, gefolgt von einem Tagesausflug in die Hauptstadt der Kapverden: Mindelo.

Nach der Überquerung des Atlantiks erkunden die Gäste zehn Tage lang Südamerika mit Übernachtungen in Rio de Janeiro, Buenos Aires und Valparaiso in Chile. Außerdem auf dem Plan: die Falklandinseln mit ihren atemberaubenden Aussichten und Ushuaia, den südlichsten Punkt des Kontinents.

Anschließend fährt das Schiff fast zwei Wochen lang durch den Südpazifik und besucht tropische Inseln wie die weltberühmte Osterinsel (Chile), Moorea (Französisch-Polynesien) sowie Aitutaki und Rarotonga (Cookinseln).

Neuseeland - Australien - Asien:

Dann beginnt eine ausgedehnte Entdeckungsreise durch Neuseeland wo Gäste unter anderem Auckland, Tauranga, Napier, Christchurch und Dunedin erkunden können. Im zweiten Monat der Reise legt die MSC Magnifica dann in Sydney an. Hier beginnt einer der Höhepunkte der Kreuzfahrt - die 19-tägige Fahrt entlang der zerklüfteten und wunderschönen Süd- und Westküste Australiens, bei der sie atemberaubende Naturwunder, Nationalparks und herrliche Badeorte ansteuert.

In Asien legt das Schiff zunächst in Benoa auf Bali an. Nach einer Übernachtung, bei der die Gäste viel Zeit haben, die Insel zu erkunden, ändert sich die Kulisse dann völlig, wenn die MSC Magnifica Singapur anläuft. Zum Abschluss der Asien-Route stehen Penang in Malaysia und die idyllische Insel Phuket in Thailand auf dem Programm.

Indischer Ozean - Naher & Mittlerer Osten - Europa:

Während der Reise über den Indischen Ozean besuchen die Gäste dann die Hauptstadt Sri Lankas, Colombo. Danach wartet der Hafen von Akaba in Jordanien, dann der Badeort Sharm El-Sheikh am Roten Meer, die antiken Stätten in Luxor (vom Hafen Safaga aus), die Durchfahrt durch den Suezkanal und dann Alexandria - von wo aus Reisende Kairo und die Pyramiden von Gizeh besuchen können.

Zum Abschluss der Reise kehrt die MSC Magnifica dann wieder nach Europa zurück und macht Halt in vier Städten Italiens, bevor die Reise in Genua endet.

Buchungsvorteile:

Für alle Passagiere der MSC World Cruise ist ein Tischgetränkepaket inbegriffen.

15 von MSC Cruises ausgewählte Landausflüge sind im Reisepreis bereits enthalten.

Gäste erhalten 30% Rabatt auf den Wäscheservice.

MSC Voyager Club-Mitglieder erhalten einen Rabatt von 5% und dreifache Clubpunkte auf den Buchungspreis. Die gesammelten Punkte werden vor Antritt der Reise ihrem Konto gutgeschrieben, wodurch die Mitglieder sofort wertvolle Privilegien und Extras erhalten.

Weitere Informationen über die MSC World Cruise 2025 unter: www.msccruises.de (red)