ÖRV-Frühjahrskongress 2023 Ende April in Graz

Der Österreichische Reiseverband lädt seine Mitglieder nun offiziell zum 62. ÖRV-Frühjahrskongress von 27.-28. April 2023 ein. Vor dem Kongress ist die Generalversammlung des ÖRV, am Donnerstag, 27. April 2023 um 11:00 Uhr angesetzt.

Details zur Anmeldung:

Anmeldungen sind ab sofort wie gewohnt über die ÖRV Homepage www.oerv.at (Events) möglich.

Anmeldeschluss ist der 31. März 2023

Nähere Informationen zum Programm, Gebühr, Anmeldung, Unterkunft und Anreise in der Datei anbei.

Die offizielle Einladung des ÖRV dazu:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Sie in Graz im CONGRESS GRAZ bei unserem 62. ÖRV Frühjahrskongress 2023 persönlich begrüßen zu dürfen.

Wir haben uns dieses Jahr für das Thema „Reisen verändert“ entschieden. Reisen verändert die Menschen persönlich, Reisen verändert die Destinationen, Reisen verändert auch unsere Branche.

Die persönlichen Veränderungen zeigen sich, indem wir bisher Fremdes besser verstehen lernen, gelebter Umweltschutz für uns greifbarer und der persönliche Horizont erweitert wird. Auch das Produkt der Reise selbst unterliegt einer ständigen Veränderung. Durch Corona wurden Aspekte wie Sicherheit, der verstärkte Einsatz kontaktloser Kommunikation und neuer Technologien, aber auch Gesundheit/Wellness in den Vordergrund gerückt. Neue Wertigkeiten sind beim Reisen wichtig geworden. Aufgrund der höheren Ansprüche wird mehr Wert auf Qualität, auf persönliche Erfahrungen und auf Austausch gelegt. Auch das eigene Land wird immer öfter als Reiseziel entdeckt. Das Ausbleiben des Tourismus während der Coronazeit hat uns auch drastisch die Auswirkung auf unser Zieldestinationen aufgezeigt. Die einheimische Bevölkerung hat schlagartig ihre Arbeit verloren, der Naturschutz ist in den Hintergrund gerückt und die Wirtschaft insgesamt lag darnieder. Aber unsere Branche an sich sieht sich geänderten Herausforderungen gegenüber: Unsere Mitarbeiter:innen müssen gegenüber unseren Kunden auch bezüglich Nachhaltigkeit und Sicherheit sprechfähig bleiben – das wiederum bedeutet erhöhten Schulungsbedarf.

Wir gehen optimistisch in das Jahr 2023. Die derzeitige Buchungssituation unterstützt diese Einstellung, wenngleich niemand übersehen darf, dass uns die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, die steigende Inflation, die steigenden Energiepreise und die Klimakrise uns in diesem Jahr massiv beschäftigen wird.

Wie in den vergangenen Jahren, haben wir den Bogen des Kongressprogramms weit gespannt und freuen uns auf die Denkanstöße und Inputs, insbesondere zu den Themen Veränderung und Nachhaltigkeit, die wir in den beiden Tagen von unseren hochkarätigen Referent:innen bekommen werden.

Arbeiten wir weiter an dem Neustart, ergreifen wir die Chancen und geben wir die entsprechenden Antworten auf die Bedürfnisse nach Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit. Und vor allem: Nutzen wir die zwei Tage in Graz UNVERÄNDERT zum persönlichen intensiven Austausch untereinander.

Mag. Eva Buzzi ÖRV Präsidentin & Dr. Walter Säckl, ÖRV Generalsekretär

