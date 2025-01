64. ÖRV Frühjahrskongress Ende April in Wien

Der Österreichische Reiseverband lädt seine Mitglieder zum 64. ÖRV-Frühjahrskongress vom 24.-25. April 2025 in Wien ein. Vor dem Kongress ist die Generalversammlung des ÖRV, am Donnerstag, 24. April 2025 um 11:00 Uhr im Hotel Savoyen angesetzt.

Details zur Anmeldung:

Anmeldungen sind ab sofort wie gewohnt über die ÖRV Homepage www.oerv.at (Events) möglich.

Bei Buchung bis 28. Februar 2025 profitieren Teilnehmende noch vom Frühbucherpreis. Anmeldeschluss ist der 20. März 2025

Nähere Informationen zum Programm, Gebühr, Anmeldung, Unterkunft und Anreise in der Datei anbei.

Die offizielle Einladung des ÖRV:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Sie in Wien bei unserem 64. ÖV Kongress begrüßen zu dürfen. Das heurige Motto lautet: „Eine Welt in Unordnung“.

Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, Energie-Krise, Klima-Krise, Wirtschaftskrise, schwindendes Vertrauen in die Regierungen, Demokratiegefährdung, steigender Nationalismus prägen die öffentliche Diskussion. Russland und China streben eine neue Weltordnung an. Es stellt sich unwillkürlich die Frage, ob bzw. wie Europa, Österreich und auch unsere Branche den künftigen Herausforderungen gewachsen sind.

Überraschend schnell hat der Tourismus die COVID-Krise überwunden, aber die künftigen Herausforderungen, derzeit getrieben durch KI und die Klimakrise, sind beträchtlich. Wir befinden uns in einer Zeitenwende, bei der fundamentale Annahmen nicht mehr stimmen. Demokratien aber auch Branchen, wie z.B. die Autoindustrie sind unter Druck. Die Reformnotwendigkeit ist groß. Wenn auch die Entwicklung im Tourismus derzeit mehr als positiv ist, so müssen auch wir uns rechtzeitig mit den ständig ändernden Rahmenbedingungen auseinandersetzen, die sich auf unsere Geschäftsmodelle auswirken werden. Jene Reisebüros, die nah am Kunden sind, auf gutes Service setzen, und online/offline optimal verbinden, werden sicher bestehen.

Wir freuen uns, dass hochkarätige KongressreferentInnen zu den Themen Arbeitsmarkt, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Asyl & Migration, Klimakrise, KI und zukunftssicherer Tourismus aus den verschiedensten Blickwinkeln die Denkanstöße liefern werden.

In diesem Sinne wünschen wir einen intensiven Informations- und Gedankenaustausch mit den ReferentInnen und untereinander und freuen uns, möglichst viele ÖRV-Mitglieder in Wien wiederzusehen.

Mag. Eva Buzzi ÖRV Präsidentin & Dr. Walter Säckl, ÖRV Generalsekretär

(red)