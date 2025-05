TUI Junior Academy Rhodos: Umweltbildung für Kinder

Mit der TUI Junior Academy Rhodos setzen die TUI Care Foundation und die Umweltorganisation All For Blue ab sofort ein wichtiges Zeichen für den Umweltschutz auf der griechischen Insel. In Zusammenarbeit mit allen 99 Grund- und weiterführenden Schulen auf Rhodos bietet das Projekt praxisorientierte Workshops und Umweltaktionen, die das Bewusstsein der SchülerInnen für den Schutz von Meeren und Natur schärfen sollen. Ziel ist es, in den kommenden drei Jahren mehr als 17.000 Schüler und etwa 2.000 Lehrkräfte zu erreichen.

Praxisnah und kindgerecht

Die Kinder und Jugendlichen lernen, wie Plastikmüll die Umwelt belastet und welche Maßnahmen zum Schutz der Meere ergriffen werden können. In praktischen Aktionen, wie Strandsäuberungen, sammeln die SchülerInnen Abfälle, die später zu Recyclingbehältern umfunktioniert werden. Diese Behälter werden an öffentlichen Orten aufgestellt, um das Bewusstsein der gesamten Gemeinde für Abfallvermeidung zu stärken.

Bereits in der ersten Phase des Projekts haben rund 9.000 SchülerInnen aus 47 Schulen teilgenommen. Ein kreativer Höhepunkt war ein Kunstwettbewerb, bei dem die Kinder und Jugendlichen Kunstwerke aus dem gesammelten Müll schufen. Diese wurden in einer Ausstellung in der Industrie- und Handelskammer des Dodekanes präsentiert, was die TeilnehmerInnen zusätzlich motivierte und die Wichtigkeit des Themas unterstrich.

Langfristige Förderung

Die TUI Junior Academy auf Rhodos ist Teil eines internationalen Programms, das auch in anderen Urlaubszielen wie Jamaika, Südafrika, der Türkei und der Dominikanischen Republik umgesetzt wird. Das Projekt gehört zum Rhodes Co-Lab Sustainable Destination, einer Initiative, die Rhodos als Vorbild für nachhaltigen Tourismus etablieren soll. Mit der neuen Initiative stärkt die TUI Care Foundation nun gezielt das Umweltbewusstsein junger Menschen und fördert so langfristig die Entwicklung nachhaltiger Praktiken im Tourismussektor. (red)