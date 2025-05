LOT: Neuer Leiter-Vertriebsinnendienst auch für DACH

In seiner neuen Funktion am Standort Frankfurt ist Udo Clemens ab sofort operativer Ansprechpartner für Reisebüropartner in der DACH-Region sowie in Italien und Malta und unterstützt darüber hinaus das Key Account Management. Clemens berichtet an Amit Ray, Director DACH Markets, Italy, Malta + India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines.

Die Bestellung unterstreiche die strategische Bedeutung des österreichischen Markts für LOT Polish Airlines. Die polnische Fluggesellschaft ist Mitglied der Star Alliance und verbindet Österreich über das Drehkreuz Warschau mit internationalen Langstreckenzielen, darunter die USA, Kanada, Japan, Südkorea und Indien. Auf diesen Verbindungen setzt die Airline moderne Boeing 787 Dreamliner ein.

Expertise in der Airline-Branche

Mit mehr als 25 Jahren Branchenerfahrung bringt Clemens umfassende Expertise in den Bereichen Touristik und Airline-Vertrieb mit. Nach Stationen bei Finnair und Austrian Airlines war er zuletzt über 14 Jahre bei Oman Air tätig - unter anderem als District Sales Manager für Deutschland und Österreich, wo er für die Bereiche Leisure und Corporate Sales verantwortlich zeichnete.

"Wir freuen uns, mit Udo Clemens einen erfahrenen Mitarbeiter mit langjähriger Expertise in der Airline-Branche im Team willkommen zu heißen“, so Amit Ray. „LOT Polish Airlines setzt den stetigen Ausbau des Streckennetzes weiter fort und investiert in Produkt und Flotte - mit seinem Know-how wird Udo Clemens diese Stärken noch gezielter für unsere Kunden einsetzen.“ (red)