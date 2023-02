Emirates: Neuer Commercial Manager für Österreich

Thomas Scheffl (36) führt ab sofort das Commercial Team von Emirates in Österreich, und ist damit für die Positionierung von Emirates in allen Kundensegmenten verantwortlich. Er wird in Zukunft neben sämtlichen Distributions- und Pricing-Agenden auch die Expansion des Treueprogramms Emirates Skywards und die Kommunikation mit der österreichischen Reisebranche übernehmen. Zudem verantwortet der gebürtige Niederösterreicher die Partnerschaften und Kooperationen in allen Kundensegmenten sowie die Entwicklung neuer Verkaufsmöglichkeiten.

Scheffls Weg zum Commercial Manager

Der passionierte Aviation-Fan ist seit 2016 bei Emirates Österreich tätig. Zuletzt hatte er die Position des Pricing Officers inne. Thomas Scheffl verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Transport und Logistik. Seinen Master-Abschluss machte er an der Universität Wien in „Business Administration“, mit Fokus auf Marketing und Controlling. (red)