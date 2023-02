Aviareps übernimmt Repräsentanz für Cyprus Airways

Paul Sies, CEO bei Cyprus Airways: “Europa ist ein wichtiger Markt für uns, und wir sind stolz darauf, unser Flugnetz auf die Schweiz und Österreich auszuweiten. Mit der lokalen Expertise und der langjährigen Erfahrung von Aviareps in diesen Märkten ist Aviareps der perfekte GSA für uns, um unsere Präsenz in Europa auszubauen. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen Vertriebsexperten von Aviareps und darauf, den Reisenden aus der Schweiz und Österreich unser hochwertiges Flugerlebnis zu bieten.”

Cyprus Airways wurde 2016 gegründet und hat ihren Sitz in Larnaca, Zypern. Die Fluggesellschaft bietet Flüge zu einer Vielzahl beliebter Ziele in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika an, und hat kürzlich neue Verbindungen nach Basel und Zürich angekündigt.

Aviareps unterstützt als GSA

Das internationale Repräsentations-, Marketing- und Kommunikationsunternehmen wird Cyprus Airways ab sofort in der Schweiz und Österreich vertreten, um die Präsenz der Fluggesellschaft in den beiden Märkten durch gezielte Verkaufs-, Reservierungs- und Ticketing-Dienstleistungen auszubauen.

Marcelo Kaiser, COO Aviation bei Aviareps: “Wir freuen uns, von Cyprus Airways als General Sales Agent ausgewählt worden zu sein, um sie mit unseren Dienstleistungen in der Schweiz und in Österreich zu unterstützen. Unsere Luftfahrtexpertenteams in beiden Ländern werden Cyprus Airways mit ihren starken lokalen Kontakten und ihrem Fachwissen unterstützen, mit dem Ziel, den Ticketverkauf der Fluggesellschaft zu steigern. Wir fühlen uns geehrt über das uns entgegengebrachte Vertrauen, und freuen uns darauf, das Wachstum von Cyprus Airways in Europa zu sichern." (red)