Explora Journeys feiert die Münzzeremonie der Explora II

Der Bau des Schiffes mit 63.900 BRZ begann im Oktober 2021 in der Fincantieri-Werft in Castellammare di Stabia in Neapel, wo im Mai 2022 die Kiellegung des Schiffes stattfand. Die Explora II wird im August 2024 in See stechen. Bei der traditionellen maritimen Zeremonie wurden heute Gedenkmünzen als Segen für den Bau und als Glücksbringer für die Zukunft von den Taufpatinnen in das Schiff gelegt. An der Zeremonie nahmen wichtige Führungskräfte teil, darunter Pierfrancesco Vago, Executive Chairman, Cruise Division, MSC Group, Michael Ungerer und Pierroberto Folgiero, CEO von Fincantieri.

Anspruchsvolle Luxusreisen

Michael Ungerer, Chief Executive Officer von Explora Journeys, sagte: „Das heutige Event ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg, Seereisen für die anspruchsvollen Luxusreisenden von heute neu zu definieren. Die Explora II – und ihr Schwesterschiff Explora I, das Mitte Juli ab Southampton seine Jungfernfahrt antreten wird – werden bekannte Destinationen auf neue Weise präsentieren und gleichzeitig einzigartige Häfen abseits der bekannten Pfade anlaufen, um der nächsten Generation von Luxusreisenden kuratierte, neugestaltete und immersive Erfahrungen zu bieten.“

Zwischen August 2024 und April 2025 wird die EXPLORA II im Mittelmeer, im Nahen Osten, im Indischen Ozean und in Afrika unterwegs sein und 82 Häfen in 26 Ländern anlaufen. Das Schiff wird mit 461 Suiten, Penthouses und Residenzen mit Meerblick ausgestattet sein. Des Weiteren wird es sechs Restaurants, zwölf Bars und Lounges im Innen- und Außenbereich, vier Swimmingpools, weitläufige Außendecks mit privaten Cabanas, fast 1.000 Quadratmeter Wellness- und Fitnessanlagen sowie ein anspruchsvolles Unterhaltungs- und Freizeitangebot bieten. (red)