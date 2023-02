Programm der Ferien-Messe Wien 2023

Österreichs größte Messe für Urlaub, Reise und Freizeit bietet Besuchern in diesem Jahr wieder exklusive Reise-, Freizeit- und Urlaubsangebote sowie Tipps und Inspirationen für das nächste Abenteuer. Egal, ob der nächste Urlaub in weite Ferne führen, oder doch lieber in Österreich stattfinden soll - Reisehungrige sollten in jedem Fall die Gelegenheit nutzen um mit Experten zu sprechen.

„Auf der “Ferien-Messe Wien“ werden sich unsere Aussteller endlich wieder persönlich mit ihren Kunden über die schönste Zeit im Jahr austauschen können“, verspricht Gerald Stainoch.

Zum umfangreichen Rahmenprogramm der Publikumsmesse zählen außerdem: Bühnenshows, Gewinnspiele und Stargäste auf der Hauptbühne der Halle C sowie das Reisekino, in dem insgesamt 170 kurze Vorträgen und Reiseberichte Inspiration für die nächste eigene Reise bieten.

Nationale und internationale Reisewelt

Aufgrund der neuen Messekombination wird die “Ferien-Messe Wien“ erstmalig ihren Platz in Halle C und D finden. Wie gewohnt erfolgt die Aufteilung dabei in eine internationale und eine nationale Reisewelt. Im Bereich der internationalen Reisewelt - Halle C - erhalten Besucher Informationen zu Ländern des Corps Touristique und weiteren attraktiven Reisezielen rund um die Welt - auf jeden Fall lohnt ein Besuch beim diesjährigen Partnerland Kroatien.

Neben einer Kreuzfahrten- und Schiffsreisewelt kommen auch Reiseveranstalter und Beförderungsunternehmen - von A wie Airline bis Z wie Zug - nicht zu kurz. Weitere Highlights in Halle C sind die Reisekinos, Wohlfühlinseln mit Loungebereichen und trendigem Streetfood sowie die Showbühne. Punkten wird die Messe zudem mit neuen Themen rund um Fotografie in der Fotowelt powered by “Photo+Adventure“.

Unter dem Motto Lust auf Österreich präsentieren sich in der Halle D die Tourismusregionen des Landes vom Achensee bis Tatzmannsdorf. Außerdem in Halle D zu finden: der neu durchdachte Kulinarik-Bereich, der schon einen kleinen Vorgeschmack auf den nächsten Heimaturlaub, mit Spezialitäten aus dem ganzen Land, gibt.

3 in 1: Das Messetriple

Auf alle Besucher, die nach dem Besuch der "Ferien-Messe Wien" noch Lust und Zeit haben, warten noch zwei weitere Highlights. Denn parallel zur "Ferien-Messe Wien" findet auch die "Wohnen & Interieur" und die "Wiener Immobilien Messe", in dem Hallen A + B sowie im Congress Center, statt.

Nähere Infos unter: www.ferien-messe.at (red)