SITA veröffentlicht Air Transport IT Insights-Bericht 2022

SITA, der Spezialist für Informationstechnologie im Luftverkehr, hat soeben seine neuesten Air Transport IT Insights veröffentlicht, in denen die Ausgaben und Entwicklungsprioritäten von Fluggesellschaften und Flughäfen auf der ganzen Welt dargestellt werden. Die Kernaussage des Berichts: Um mit der rascher als ursprünglich vermuteten Erholung nach der Corona-Pandemie Schriitt zu halten steigern Flughäfen und Airlines derzeit ihre Investitionen in Technologien zur Digitalisierung ihres Betriebs. Zudem soll mithilfe zusätzlicher Self-Service-Optionen das Fluggasterlebnis schneller und effizienter gestaltet werden.

Dazu David Lavorel, CEO der SITA: „Der Flugverkehr hat sich insbesondere in Europa und den USA schneller von der Pandemie erholt als in der Branche zunächst erwartet. Während diese Erholung begrüßenswert ist, wurden Flughäfen und Fluglinien angesichts von Personal- und Ressourcenmangel auf dem falschen Fuß erwischt. Das erhöhte Passagieraufkommen belastet den Betrieb und hat zu einer erhöhten Gefahr von Engpässen, Verzögerungen, Flugstornierungen und fehlgeleitetem Gebäck geführt. Die Digitalisierung gilt als Schlüssel bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, denn sie ermöglicht eine größere Skalierbarkeit und Flexibilität."

Air Transport IT Insights-Bericht 2022

Im Folgenden die wichtigsten Aussagen des Air Transport IT Insights-Bericht 2022 zusammengefasst:

Insgesamt ist für 2022 ein höheres Budget für Technologie zu verzeichnen, wobei die IT-Ausgaben 4,73% des Umsatzes erreichen, verglichen mit 4,66% im Jahr 2021. Die Prioritäten der Fluggesellschaften liegen auf der Verbesserung der mobilen Dienste für Passagiere, der Stärkung der Cybersicherheit und der Verbesserung der Cloud-Services-Funktionen.

Was die Entwicklungen anbelangt, so lag der Schwerpunkt 2019 auf der Infrastruktur, um den wachsenden Verkehrsanforderungen gerecht zu werden; 2020 mussten die Fluggesellschaften Agilität und Flexibilität unter Beweis stellen, um die Pandemie und die Umstellung auf eine neue virtuelle Belegschaft (einschließlich Cloud-Technologien) zu bewältigen; 2021 zeigten die IT-Trends ein Engagement für eine vollständige Wiederherstellung mit integrierten Lösungen und Digitalisierung; und 2022 richteten die Fluggesellschaften ihren Fokus auf den Betrieb, die Skalierung von Diensten auf der Grundlage der Nachfrage und den Betrieb mit weniger Ressourcen.

Zu den wichtigsten Entwicklungsbereichen gehören weiterhin biometrische Technologien zur Automatisierung des Passagieridentitätsmanagements beim Check-in, Selbstbedienungsinitiativen für die Gepäckabgabe, das Boarding und die Gepäckverfolgung.

Darüber hinaus betrachten die Fluggesellschaften das Thema Nachhaltigkeit weiterhin als sehr wichtig, da sie sich bemühen, die Umweltauswirkungen durch CO2-Reduzierung und andere Initiativen zu verringern. Die am häufigsten umgesetzte Nachhaltigkeitsinitiative ist ein "CSR-Programm", das 73% der Fluggesellschaften eingeführt haben, gegenüber 58% im letzten Jahr.

Für die Zukunft wird erwartet, dass die gesamten IT-Ausgaben der Fluggesellschaften in absoluten Zahlen bis 2022 auf 37 Mrd. USD ansteigen werden, was im Einklang mit dem Umsatzwachstum der Fluggesellschaften steht. Dabei investieren 95% in Cybersicherheitsinitiativen; die Bereitschaft, in mobile Anwendungen für Passagierdienste (94% gegenüber 88% im Jahr 2021) und Cloud-Dienste (91%) zu investieren, ist groß, wobei alle drei Bereiche wie im Jahr 2021 ganz oben auf der Agenda stehen. Drei neue IT-Dienste gewinnen jedoch an Priorität: Die Fluggesellschaften investieren in die Verbesserung des IT-Service-Managements (92%), in Störungswarnsysteme (90%) und in interne virtuelle und Remote-IT-Dienste (90%).

Mit Blick auf die Zukunft der Fluggäste wird deutlich, dass sich die Fluggesellschaften darauf konzentrieren, die Dienstleistungen für die Fluggäste durch den Einsatz biometrischer Daten zu optimieren und von der Überprüfung und dem Einscannen von Ausweispapieren durch ihre Mitarbeiter abzurücken. Heute setzen dies 58% der Fluggesellschaften ein, bis 2025 sollen es 78% sein.

Weitere Details

Der Bericht geht natürlich noch in viel mehr Detail und befasst sich mit vielen weiteren interessanten Bereichen, darunter Investitionen der Fluggesellschaften in die Selbstbedienung, Investitionspläne der Fluggesellschaften am Flughafen und an Bord, Business-Intelligence-Initiativen, Innovationsbereiche (und die Nutzung von Partnerschaften zur Erreichung dieser Ziele) und IT-Nachhaltigkeitsinitiativen.

Nähere Informationen dazu unter: www.sita.aero/resources/surveys-reports/air-transport-it-insights-2022/ (Red)