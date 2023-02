Singapore Airlines verbessert Wi-Fi-Angebot an Bord

Singapore Airlines hat für alle Reisenden der Business Class sowie für PPS Club Mitglieder kostenloses, unbegrenztes Wi-Fi an Bord eingeführt. Darüber hinaus profitieren KrisFlyer Mitglieder, die in der Premium Economy Class reisen, von einer kostenlosen dreistündigen Wi-Fi-Verbindung und einer kostenlosen zweistündigen Wi-Fi-Verbindung auf Flügen in der Economy Class. Reisende der First Class sowie der Suiten steht der Service, wie gehabt, auch weiterhin kostenfrei zur Verfügung.

Yeoh Phee Teik, Senior Vice President Customer Experience, Singapore Airlines, sagte: „Auch in 35.000 Fuß Höhe in Verbindung zu bleiben, ist ein wesentlicher Aspekt des Reiseerlebnisses geworden. Mit unserem verbesserten Wi-Fi-Angebot können Singapore Airlines-Reisende mit ihren Liebsten in Kontakt bleiben, Fotos und Videos auf ihren Social-Media-Kanälen posten oder sich über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden halten. Diese Änderungen sind eine Reaktion auf das Feedback unserer Passagiere und Teil der kontinuierlichen Investitionen von Singapore Airlines, um das Reiseerlebnis zu verbessern."

Preise des Wi-Fi-Angebotes

Passagiere, die keine KrisFlyer Mitglieder sind sowie Mitglieder, die ihre kostenlosen Tarife bereits aufgebraucht haben, können die vereinfachten Wi-Fi-Tarife von Singapore Airlines in Anspruch nehmen. Diese reichen von 3,99 USD (umgerechnet ca. 3,70 EUR) für eine Stunde, 8,99 USD (umgerechnet ca. 8,30 EUR) für drei Stunden und 15,99 USD (umgerechnet ca. 14,70 EUR) für den gesamten Flug. (red)