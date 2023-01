Interhome: Kleines Budget – große Reisen

Deutschland | Ostsee: Architektonischer Charme aus dem 18. Jahrhundert

Ein unter Denkmalschutz stehendes Fachwerkhaus mit regionaltypischem Reetdach und historischem Flair aus dem Jahr 1782 beherbergt die Ferienwohnung Mahlke nur 25 km von der Ostsee entfernt. In der 90 m2 großen Unterkunft findet die ganze Familie oder ein vertrauter Freundeskreis in drei Zimmern genügend Raum zur Entfaltung. An diesem Ort scheinen die Uhren noch ein wenig langsamer zu ticken: Einmal pro Woche fährt ein Verkaufswagen mit Lebensmitteln vorbei und zwischen Ostern und Ende August lassen sich Störche in der beschaulichen Idylle nieder. Gäste können gemeinsam kochen, das entspannende Grün des Gartens genießen oder mit dem Fahrrad die Gegend bzw. die nahe gelegene Hansestadt Rostock erkunden. Vier Binnenseen in der Umgebung laden außerdem dazu ein, beim Blick auf die Wasserlandschaften zur Ruhe zu kommen und den Tag mit Schwimmen und Bootsfahren zu verbringen. Ein Reiterhof um die Ecke bietet Reitstunden für all diejenigen, die das Glück auf dem Rücken der Pferde suchen und finden möchten.

Auf einen Blick: Ferienwohnung „Mahlke“ *** für bis zu 4 Personen, Deutschland, Ostsee, Jürgenshagen,

Objekt-Nr. DE9045.100.1, sieben Nächte ab 375,00 EUR

Italien | Toskana: Historischer Landsitz mit Aussicht

Über insgesamt 3 Stockwerke erstreckt sich die rustikal und geschmackvoll eingerichtete 70 m2 große Ferienwohnung Stregaia. Sie bietet Platz für bis zu fünf Personen und befindet sich in einem historischen Landsitz aus dem Jahr 1700. Auf einem Hügel errichtet besticht das Anwesen durch einen Blick auf die unvergleichliche Landschaft der Toskana mit sanften Hügeln, Olivenhainen sowie ausgedehnten Weiden und Feldern. Für die Gäste der insgesamt 14 Ferienwohnungen der Residenz stehen ein Pool, eine Außendusche, ein Grillbereich sowie Tischtennisplatte und Kinderspielplatz zur Mitbenutzung zur Verfügung. Die kleine mittelalterliche Stadt Volterra befindet sich auf einem hohen Bergrücken, 5 km von der Residenz entfernt. Ihre massive Stadtmauer, ein Amphitheater und die Porta all’Arco, das am besten erhaltene etruskische Tor Italiens, erinnern an die etruskisch-römische Vergangenheit. Für alle, die toskanische Städte entdecken möchten, ist die Ferienwohnung ideal gelegen: Städte wie San Gimignano, Siena, Pisa und Florenz lassen sich nach einer etwa einstündigen Autofahrt erreichen. Und wer Lust auf einen Tag am Meer verspürt, fährt zu den 40 km entfernten Sandstränden von Cecina Mare.

Auf einen Blick: Ferienwohnung „Stregaia“ *** für bis zu 5 Personen, Italien, Toskana, Volterra,

Objekt-Nr. IT5241.819.1, sieben Nächte ab 226,00 EUR

Frankreich | Burgund: Romantisch-rustikal urlauben

Das kleine, gemütliche Rustico Marguerite eignet sich ideal für Gäste, die sich nach dem einfachen Leben abseits des Großstadttrubels sehnen. Freiliegende Balken und holzvertäfelte Dachschrägen verleihen dem rustikalen Steinhaus einen ganz besonderen Charme. Eine überdachte Terrasse mit Mobiliar, Gartengrill und Liegestühlen lädt dazu ein, die Füße hochzulegen und die Seele baumeln zu lassen. Umgeben ist das Ferienhaus von Wiesen, Feldern und Bäumen. Eine Bahnstation, Supermarkt und Freibad sind dennoch lediglich 9 km entfernt. Darüber hinaus besticht die Lage im Süden des Bezirks Parc Régional du Morvan mit zahlreichen Mountainbikestrecken und Wanderwegen, einem bei Anglern beliebten Fluss in fußläufiger Nähe sowie bekannten Seen wie dem Lac des Settons oder dem Lac de Pannecière in maximal 60 km Entfernung.

Auf einen Blick: Ferienhaus „Marguerite“ *** für bis zu 4 Personen, Frankreich, Burgund, Chiddes,

Objekt-Nr. FR4459.603.1, sieben Nächte ab 352,00 € EUR

Kroatien | Istrien: Die malerische Adriabucht im Blick

Einen köstlichen Drink oder ein gemütliches Frühstück und dabei die Sicht aufs Meer genießen – das ist vom herrlichen Balkon der Ferienwohnung Klaudija in Istrien möglich. Die kleine, aber feine Wohnung im Mehrfamilienhaus verfügt über eine Wohnküche und 2 Schlafzimmer. Das 1.300 m2 große Grundstück des Hauses inklusive Grill darf mitbenutzt werden. Das türkisfarbene und glasklare Wasser, für das Kroatien von vielen Urlaubern heiß und innig geliebt wird, sowie der nächstgelegene Strand sind in nur 350 Metern erreicht. Der alte Ortskern von Rabac mit seiner belebten Hafenpromenade, charmanten Geschäften, Restaurants und Cafés lockt am Ende der malerischen Bucht, 150 m von der Ferienwohnung entfernt. Wer es sportlich aktiv mag, geht segeln, windsurfen, tauchen oder spielt Tennis oder Boccia. Die Lage ist zudem ideal, um die grüne Halbinsel Istrien und ihre Schönheiten zu erkunden oder auch die Inselwelt in der Kvarner Bucht zu entdecken.

Auf einen Blick: Ferienwohnung „Klaudija“ *** für bis zu 4 Personen, Kroatien, Istrien, Rabac,

Objekt-Nr. HR2900.614.1, sieben Nächte ab 328,00 EUR (red)