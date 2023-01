Neue Geschäftsführung in der Europ Assistance Österreich

Diese Funktion übernimmt Wolfgang Lackner zusätzlich zu seiner Tätigkeit als CEO der Europäischen Reiseversicherung AG, einer Schwestergesellschaft der Europ Assistance GesmbH innerhalb der Generali Group. Weiters wurde Stefan Zaffalon (43) per 1. Jänner 2023 zum Geschäftsführer der Europ Assistance in Österreich bestellt. Er war bisher Prokurist und leitender Angestellter der Gesellschaft und verantwortet die operativen Bereiche sowie die IT des Unternehmens.

Wolfgang Lackner: „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen. Gemeinsam werden wir die starke Marktposition der Europ Assistance in Österreich festigen und weiter vorantreiben. Assistance Leistungen sind in der Versicherungswirtschaft stark verankert und werden immer wichtiger." „Über die Ernennung zum Geschäftsführer und das damit einhergehende Vertrauen in meine Person freue ich mich. Unser Ziel ist es, die Tätigkeitsfelder der Europ Assistance zu erweitern und zugleich in der gewohnt hohen Qualität für unsere KundInnen und PartnerInnen da zu sein“, so Zaffalon.

Über Europ Assistance

Die Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinder des Assistance Konzepts. Sie bietet ihre Services weltweit an, um ihren Privat- und FirmenkundenInnen die entsprechenden Lösungen zu alltäglichen und außergewöhnlichen Herausforderungen zu liefern. Europ Assistance ist ein 100%-iges Tochterunternehmen der Generali Group und deckt mit ihren Services 200 Länder ab. Die Gruppe organisierte im letzten Jahr mit ihren 9.500 MitarbeiterInnen in 41 Gesellschaften über 10 Mio. Interventionen für ihre weltweit mehr als 300 Millionen KundInnen. (red)