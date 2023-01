TUI Care Foundation: Neue Projekte auf den Kapverden

Die Tourismusbranche ist der wichtigste Arbeitgeber auf den Kapverden, doch es haben nur wenige Menschen die Möglichkeit, eine hochwertige Ausbildung im Tourismus zu absolvieren. Dem möchte die TUI Care Foundation künftig mit verschiedenen Projekten entgegen wirken. Den Anfang machen dabei die TUI Academy auf den Inseln Sal und Boa Vista sowie das TUI Field to Fork Cape Verde Projekt, das die lokale Lebensmittelproduktion auf der Insel Sal unterstützt.

TUI Academy Cape Verde

In der TUI Academy Cape Verde absolvieren nun 350 Studierende eine achtmonatige Ausbildung im Bereich Hotel- und Gastgewerbe. Die Ausbildung besteht dabei aus einer Kombination von Schulunterricht in der School of Tourism and Hospitality of Cabo Verde (EHTCV) und einem fünfmonatigen Praktikum in einem Hotel aus dem Netzwerk der TUI Group.

Das Ausbildungsprogramm startete bereits Mitte Dezember mit Auszubildenden aus benachteiligten Gemeinden auf Sal und Boa Vista. Damit erhalten die Studierenden Zugang zu einer hochwertigen Ausbildung, können Arbeitserfahrung sammeln und entwickeln so wichtige Fähigkeiten, die sie für die Zukunft stärken.

TUI Field to Fork Cape Verde

Die zweite neue Initiative, ist das TUI Field to Fork Cape Verde Projekt, das die lokale Lebensmittelproduktion auf der Insel Sal unterstützt. Ein wichtiger Schritt bei der Lebensmittelversorgung, denn auf der Insel herrscht ein Mangel an fruchtbarem Land, das sich zur Landwirtschaft eignet. Um Zugang zu frischen Produkten zu erhalten, war die lokale Bevölkerung daher schon immer auf Importe angewiesen. Durch das in Kooperation mit Milot Hydroponics umgesetzte Projekt werden nun auf rund 18.000m2 frische, nachhaltig angebaute Produkte wie Limetten, Avocados, Mangos, Gurken, Salat, Karotten und vieles mehr produziert.

Als Teil des Projektes werden auch neue grüne Arbeitsplätze geschaffen: so besteht für junge Menschen aus benachteiligten Gemeinden die Möglichkeit, Arbeitserfahrung im Bereich Hydrokulturanbau zu sammeln. Außerdem könnte das Projekt als gutes Beispiel den Weg zu einer nachhaltigen Lieferkette für die größten Hotels und Resorts auf der Insel ebnen.

Nähere Infos zur TUI Care Foundation unter: www.tuicarefoundation.com (red)