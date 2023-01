More.PEP in Style: Jänner-Angebot für die Malediven

Coco Bodu Hithi Malediven - das von Male aus in rund 40 Minuten per Speedboot zu erreichen ist.

Auf der kleinen Insel im Nord-Male Atoll, Heimat des Coco Bodu Hithi Resort, ist der Lebensrhythmus ruhig und entspannt; Hektik und Lärm des Alltags sind weit entfernt. Das leise Rauschen der Kokospalmen und der Meeresbrandung sind die einzigen Geräusche in diesem von Palmen und farbenprächtigen Pflanzen umsäumte Paradies - ideale Voraussetzungen also, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen.

Das Coco Bodu Hithi Resort

Mit dem aktuellen Angebot von More.PEP in Style wohnen Reisende in einer Island Villa mit Pool auf über 185m² mit direktem Strandzugang, privatem Garten und Außendusche. Zu den angebotenen Aktivitäten für Abenteuerlustige zählen: Wasserski, Surfen, Parasailing, Hochseefischen, Wake- und Knee-Boarding. Als sanfte Arten den Ozean zu genießen locken: Schnorcheln, Tauchen, Segeln, Paddeln und Kajakfahren. Und wer es noch entspannter angehen will gönnt sich eine asiatische oder ayurvedische Therapien zur Stärkung von Körper und Geist im Coco Spa, das auf Stelzen über der Lagune schwebt.

Details zum PEP des Monats: 4 Nächte in einer "Island Villa" inkl. Frühstück und Speedboot-Transfern sind ab 1059 EUR pro Person buchbar.

"more.PEP in Style" bietet allen MitarbeiterInnen der Touristik, Event und Hospitality-Branche - also allen Beschäftigten von Reisebüros, Veranstaltern und Airlines genauso wie Angestellten im MICE-Bereich oder auch ReisejournalistInnen - reduzierte Raten für renommierter Hotels und Resorts rund um den Globus. Ein kleines Expertenteam berät und betreut persönlich, egal ob City Trip, Kreuzfahrt, Hochzeitsreise oder Entspannungsurlaub. Dafür ist vor der Buchung lediglich eine Registrierung auf www.morepep.com notwendig.