AUA: Neues Sammelsystem für Vielflieger ab 2024

„Die ab 2024 geltenden Neuerungen im Statusprogramm ermöglichen ein einfaches und transparentes System. Die Kombination dessen und der besonderen Annehmlichkeiten entlang der Reisekette, verwirklicht für unsere KundInnen das einfachste und attraktivste Angebot am Markt“, so CCO Michael Trestl.

Die wesentlichen Neuerungen ab 2024 im Überblick:

Punktesystem ersetzt Statusmeilen: Miles & More Teilnehmende erhalten zukünftig für ihre Flugreise Points statt Statusmeilen. Wie viele Points bei einem Flug gesammelt werden, wird nur noch von zwei Kriterien abhängen: von der Reiseklasse und ob es sich um einen kontinentalen oder interkontinentalen Flug handelt.

Vielfliegerstatus für treue KundInnen: Points können – wie bisher Statusmeilen – bei den bekannten Airlines gesammelt werden. Um im neuen Programm einen Vielfliegerstatus zu erreichen, ist zukünftig auch ein Anteil von Flügen, durchgeführt von Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Eurowings Discover, Air Dolomiti oder den mitherausgebenden Miles & More Airline-Partnern notwendig.

HON Circle Member qualifizieren sich wie heute ausschließlich auf Flügen, die von den oben genannten Airlines durchgeführt werden, in der Business und First Class.

Qualifikation und Laufzeit: Das Erreichen eines Status wird übergreifend einfacher. Die Statuslaufzeit beträgt zukünftig mindestens ein Jahr. Der Zeitraum, um die benötigten Points zu sammeln, erstreckt sich für jeden Vielfliegerstatus über ein Kalenderjahr.

Frequent Traveller und Senator auf Lebenszeit: Langjährige VielfliegerInnen werden zukünftig zum Frequent Traveller und Senator auf Lebenszeit ernannt. Basis hierfür ist die Summe aller Points, die auf Flügen, durchgeführt von Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Eurowings Discover, Lufthansa, SWISS oder den mitherausgebenden Miles & More Airline-Partnern gesammelt werden.

Die Vergabe der Miles & More Prämienmeilen bleibt unverändert.

Weitere Informationen unter: www.miles-and-more.com (red)