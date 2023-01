Plantours Kreuzfahrten verstärkt Vertriebsteam

Plantours Kreuzfahrten verstärkt den Vertrieb mit gleich drei zusätzlichen Positionen: Während Carmen Rodenberg (34) am Standort des Bremer Veranstalters wechselt und bestehende Projekte ausbaut, sind die zwei neuen Key Account Manager sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz aktiv: Wiebke Stelljes (42) kommt vom Reiseveranstalter meinpep zu Plantours Kreuzfahrten, Sven Erik Ebel (43) war zuvor sowohl für MSC Cruises als auch TUI Cruises aktiv.

Geschäftsführer Oliver Steuber hatte zuletzt die Flotte um den eigenen Neubau "Lady Diletta" und den Zugang "Lady Cristina" erweitert, so dass ab diesem Jahr das bislang größte Flussprogramm der Firmengeschichte mit zehn Schiffen angeboten wird, dazu mit MS Hamburg das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands mit weltweiten Routen.

Weitere Infos zu Plantours Kreuzfahrten unter: www.plantours-kreuzfahrten.de (red)