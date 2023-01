Nicko cruises unterstützt Reisebüro-Vertrieb

„Unsere Partner-Reisebüros sind ein sehr wichtiger Vertriebskanal für uns. Wir unterstützen diese Zusammenarbeit seit Jahren mit umfassenden verkaufsfördernden Aktionen und Materialen – die erfolgreiche Krönung sind die Mailings mit MyPrint.“ sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises. „Der persönliche Kontakt und Austausch wird durch unseren Sales Blitz zwischen dem 23. Jänner und 24. Februar 2023 zusätzlich gestärkt. In dieser Zeit besucht unser Außendienst an die 600 Reisebüros und informiert über News vom Fluss und auf hoher See.“ so Laukamp weiter.

Personalisierte Mailings schnell, einfach und günstig

Nach einmaliger Registrierung mit der nicko cruises Agenturnummer unter nicko cruises MyPrint können Reisebüros mit MyPrint regelmäßig, zügig und unkompliziert ein bereits vorgefertigtes Mailing versenden - personalisiert mit den Kontaktdaten des Reisebüros, eigenem Logo und den Kundenkontakten. Die Kundendaten werden dazu datenschutzkonform bei der Firma DATEV hochgeladen und dort ausschließlich für dieses Mailing verwendet. Interessierte Reisebüros können das MyPrint Hochsee-Mailing bis zum 13. Jänner bestellen. Der Versand ist bereits ab 50 KundInnen möglich. Das Mailing enthält eine bunte Mischung von ausgewählten Reisen mit World Voyager und Vaco das Gama im Zeitraum März bis September 2023. Die KundInnen erhalten zudem bei Buchung bis zum 28. Februar eine Ermäßigung von 50 EUR pro Person.

Sales Blitz des nicko cruises Außendienstes

Mit dem Sales Blitz startet nicko cruises eine weitere Vertriebsaktion und zeigt Präsenz in den Reisebüros. Im Zeitraum vom 23. Januar bis zum 24. Februar 2023 wird der Außendienst von nicko cruises rund 600 Reisebüros besuchen und über Neuigkeiten informieren sowie die aktuelle nicko cruises Produktpalette präsentieren. (red)