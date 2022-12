TUI startet Familienaktion für den Sommer 2023

Heute startet die Buchungsphase für die beliebten TUI-Kinderfestpreise: Damit reisen Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren bereits ab 99 EUR in Familienhotels auf der Mittelstrecke. Die Aktion gilt für ausgewählte Paketreisen für den Reisezeitraum 24. März bis 30. September 2023, bei Buchung bis 28. Februar 2023.

Details zur Familienaktion

Die Aktion gilt für ausgewählte Hotels mit ausgewählten Flügen in den Reisezielen Türkei, Griechenland, Bulgarien, Tunesien, Kalabrien, Madeira, Ägypten, Zypern sowie auf dem spanischen Festland, den Kanaren und den Balearen. Insgesamt sind 175 Familienhotels in neun Reisezielen an der Aktion beteiligt, darunter auch die TUI Markenhotels TUI Blue, TUI Magic Life, Robinson, TUI Suneo und TUI Kids Club. Bei Eigenanreise in nähergelegene Reiseziele übernachten Kinder in ausgewählten Hotels, wie etwa Italien, Kroatien und Österreich, sogar kostenlos.

Ob die Reise sieben, zehn oder vierzehn Tage dauert, ist bei der Familienaktion unerheblich – der Kinderpreis bleibt der Gleiche. Die Aktion ist gültig bei Unterbringung im selben Zimmer mit mindestens zwei Vollzahlern bei einem Mindestaufenthalt von sieben Nächten inklusive Basisverpflegung und buchbar auf ausgewählte Zimmerkategorien.

Reisebeispiele:

Sieben Nächte im Vier-Sterne Hotel Labranda Sandy Beach Resort auf der Insel Korfu kostet im Doppelzimmer auf Basis All inclusive z.B. mit Flug ab Graz am 7. Juli 2023 ab 1.419 EUR pro Person. Kinder reisen ab 99 EUR.

Sieben Nächte im Fünf-Sterne Hotel Serenity Fun City Resort am Roten Meer kostet im Superior Zimmer auf Basis All inclusive z.B. mit Flug ab Wien am 27. Mai 2023 ab 899 EUR pro Person. Kinder reisen ab 199 EUR.

Sieben Nächte im Dreieinhalb-Sterne Hotel TUI Suneo Santa Ponsa auf Mallorca kostet im Doppelzimmer auf Basis All inclusive z.B. mit Flug ab Innsbruck am 14. Juni 2023 ab 749 EUR pro Person. Kinder reisen ab 99 EUR.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/kinderfestpreis (red)