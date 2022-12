Neues Hotel am Flughafen Wien

Das "Vienna House Easy" soll mit seinen mehr als 500 Zimmern das größte Hotel auf dem Flughafen Wien und eines der fünf größten Hotels in Österreich werden. Das Konzept kombiniere Budget mit Lifestyle und biete Gästen so ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Errichtet wird das Hotel von der Wiener MAMMA Group an der B9 in Richtung Schwechat, direkt neben dem VIP & General Aviation Terminal des Flughafen Wien. Der Baustart ist für Herbst 2023, die Eröffnung für Frühjahr 2025 geplant.

"Dieses neue Projekt ist für uns von großer Bedeutung, da es nicht nur unser erstes Vienna House Easy by Wyndham seit der Übernahme der Marke ist, sondern auch die Marke mit einem Flaggschiff in einer strategischen Lage nach Wien bringt, die unserem Anspruch folgt, Reisen für alle zu ermöglichen", so Dimitris Manikis, President EMEA der Wyndham Hotels & Resorts.

Hotelneubau als Vertrauensbeweis

Das neue Hotelprojekt wird dabei von den vier folgenden Partnern realisiert: Der Flughafen Wien AG, vertreten durch Vorstand Dr. Günther Ofner, dem mit 9.000 Häusern in 95 Ländern größten Hotel-Franchise-Unternehmen der Welt - Wyndham Hotels & Resorts - mit der neuen Hotelmarke „Vienna House Easy“, vertreten durch Dimitris Manikis, President EMEA, dem, wie auch bei allen anderen Vienna House Hotels, Hotelbetreiber HR Group, vertreten durch den CEO/Eigentümer Ruslan Husry und dem Wiener Immobilienentwickler MAMMA Group, vertreten durch CEO/Eigentümer Mag. Herbert Pinzolits.

Flughafenvorstand Dr. Günther Ofner erklärt dazu: "Diese Investition mit erfahrenen Partnern ist ein wichtiger Vertrauensbeweis für die dynamisch wachsende AirportCity. Die Reiselust steigt wieder und damit auch der Bedarf an Hotelbetten am Flughafen. Mit dem neuen Hotel erweitern wir die Zimmerzahl am Standort auf 1414 und bieten für alle Bedürfnisse von Reisenden das passende Angebot."

Nachhaltigkeit im Fokus

Beim Bau und Betrieb des Hotels stehe vor allem Nachhaltigkeit im Vordergrund. "Das Vienna House Easy setzt neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit bei der Errichtung und während des Betriebs", hieß es dazu in der Aussendung. So werde das Haus in Holz-Hybrid-Bauweise konstruiert und integriere darüber hinaus eine autonome, CO2-freie Wärme- und Kälteversorgung mit Niedrigtemperatur und Flächenkonditionierung. Ebenso soll ein Teil des Strombedarfs durch Sonnen- und Windenergie am Standort gedeckt werden.

„Wir sind stolz, mit so illustren Partnern ein derart ambitioniertes Projekt realisieren zu können: eines der größten Hotels Europas in Holzbauweise – begleitet von umfassender Nachhaltigkeit bei der Errichtung und im Betrieb. Und natürlich freut es uns, das Vienna House durch uns endlich auch in Wien ein Haus haben wird“, schließt Mag. Herbert Pinzolits, Eigentümer & CEO MAMMA Group ab. (red)