Etihad Airways stellt neuen CFO vor

Bevor er zu Etihad kam, war Quintas bereits bei dem E-Commerce Unternehmen Infracommerce, der portugiesischen Fluggesellschaft TAP Air Portugal, bei Corporate Treasurer sowie bei der brasilianischen Fluggesellschaft Azul Linhas Aéreas als CFO tätig. Bei Etihad Airways tritt Quintas die Nachfolge von Adam Boukadida an, der Etihad nach neun Jahren verlassen hat, um eine neue Aufgabe zu übernehmen.

"Raffael ist eine weithin angesehene Führungskraft im Finanzbereich, die mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in der Luftfahrt und im Handel mitbringt. Während wir Etihad Airways für das Wachstum nach der Pandemie in Stellung bringen, bin ich zuversichtlich, dass seine Führungserfahrung und sein strategischer Einblick in alle Aspekte der Luftfahrtfinanzierung, von der Flottenplanung bis zum Supply Chain Management, zu unserem weiteren Erfolg beitragen werden", sagt Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways.

"Ich freue mich sehr, dem Etihad-Team beizutreten, insbesondere zu einem so entscheidenden Zeitpunkt. Etihad ist eine der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Luftfahrtmarken der Welt und ich freue mich darauf, Teil des nächsten Kapitels bei Etihad zu sein, während wir unsere finanzielle Position weiter stärken", so Quintas, der einen Abschluss in Betriebswirtschaft von der Fundação Getulio Vargas und einen MBA von der Kellogg School of Management der Northwestern University hat. (Red)