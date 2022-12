ÖHV-Kongress 2023 zur Zukunft des Tourismus

Dass man Zukunft gestalten kann, ist für Dr. Markus Gratzer, ÖHV-Generalsekretär, klar: „Natürlich! Das ist eine Notwendigkeit. Wer fit sein will für die Herausforderungen der Zukunft, sollte wissen, wohin die Reise geht.“

Genau das will die ÖHV am Kongress: „Wir präsentieren die erste Arena Analyse speziell für den Tourismus“, so der Branchensprecher. Abgeleitet aus 40 qualitativen Tiefeninterviews mit erfahrenen Brancheninsider:innen und Wissenschafter:innen zeichnet die Studie ein genaues Bild über die Herausforderungen und Chancen, vor denen die Betriebe stehen. „Und damit können und werden wir Veränderung gestalten.“

Abendprogramm im Hangar-7 & Residenz

Wie immer steht das allabendliche Rahmenprogramm den hochkarätigen Vorträgen tagsüber um nichts nach. Am ersten Abend geht es hoch hinaus - in jener Location, die österreichweit für Gastro-Innovation steht wie keine Zweite: dem Hangar-7. Neben einem Flying Dinner steht eine Flugshow von Showpilot Daniel Golla auf dem Programm. Musikalische klingt der Abend Ausklang mit Emese Wilhelmy am Klavier und Marius Birtea auf der Klarinette aus.

Noch gediegener wird der zweite Abend, wenn der Kongress im prächtigen Glanz vergangener Zeiten, in den Räumlichkeiten der Residenz zu Salzburg mit Gala-Dinner feiert: „Unser besonderer Dank gilt dem Land Salzburg und allen voran Landeshauptmann Wilfried Haslauer für seine Unterstützung.“

Jedem, der sich noch kein Ticket gesichert oder noch nicht für die Abendveranstaltungen angemeldet hat, rät Gratzer zur Eile: „Die Plätze vor allem für die Abendveranstaltungen sind stark limitiert. Wir nähern uns mit großen Schritten der Vollbesetzung: Jetzt heißt es schnell sein!“

Weiter Infos zum Programm & Tickets unter: www.oehv.at/kongress (red)