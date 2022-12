Bei der neuen Sparte „private Unterkünfte“ handelt es sich um Studios, Appartements, Wohnungen und einzelne Häuser in städtischer sowie ländlicher Gegend - so soll Gästen ein noch direkteres Urlaubserlebnis ermöglicht werden. Die Unterkünfte können jeweils mit oder ohne Flug gebucht werden und basieren auf Selbstverpflegung. Während es bei dieser Sparte keine Reiseleiter-Betreuung gibt, ist ein Transfer gegen Anfrage und Gebühr möglich.

Die Unterkünfte eignen sich des Weiteren je nach Verfügbarkeit auch perfekt für Langzeitaufenthalte.

Der neue Unternehmenszweig besteht momentan aus zwölf Unterkünften auf der beliebten Ferieninsel Kreta, weitere Unterkünfte auf Peloponnes und in Athen sind in Planung. Das Programm soll in naher Zukunft auf ganz Griechenland ausgeweitet werden.

Nähere Informationen unter: www.attika.de/reisethemen/private-unterkuenfte (red)