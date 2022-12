Cover-Direct verlängert Frist für Insolvenzversicherungs-Anträge

Wie tip-online.at bereits im Herbst berichtete, bietet Cover-Direct gemeinsam mit Arcus Solutions eine Versicherungslösung als Alternative zur Bankgarantie für die Absicherung der Kundengelder. Dieses Angebot war ursprünglich bis 30. November 2022 geplant, wurde wie Michael Holeschofsky, Versicherungsmakler bei Cover-Direct, mitteilte nun bis 31. Jänner 2023 ausgeweitet. "Damit bieten wir touristischen Unternehmen mit Sitz in Österreich die Möglichkeit 'dieses Thema' nicht noch 'ganz schnell' vor den Feiertagen erledigen zu müssen", so Holeschofsky, in der Aussendung. Und erklärt weiter: "Folgemeldungen für das GISA können erst beginnend mit 01.01.2023 hochgeladen werden und müssen bis 31.01.2023 abgeschlossen sein. In der Zeitspanne bis dahin können also noch Anträge an uns office@cover-direct.com übermittelt werden. Aufgrund der hohen Zahl an Anträgen können wir jedoch nicht garantieren, dass diese innerhalb von 2 oder 3 Tagen erledigt werden können und ersuchen daher trotzdem um baldige Übermittlung."

Kosten

Für den Versicherungsschutz erhebt die Arcus Solutions folgende Prämienbeiträge:

Bei Versicherungspolizzen mit Versicherungssumme bis 150.000 EUR beträgt die Prämie pauschal 2,5% der Versicherungssumme, bei einer Mindestprämie von 1.000 EUR.

Bei Versicherungspolizzen mit Versicherungssumme über 150.000 EUR wird die Prämie individuell berechnet und richtet sich nach der Bonität des Unternehmens.

Als Abwicklungsgebühr werden von Cover-Direct für alle Verträge mit einer Versicherungssumme:

bis 100.000 EUR pauschal 500 EUR zzgl Ust verrechnet.

bis 150.000 EUR pauschal 750 EUR zzgl Ust verrechnet

bis 500.000 Euro pauschal 2.000 EUR zzgl Ust verrechnet.

Darüber hinaus nach Vereinbarung

Die Antragsformulare zum Download unter:

https://www.cover-direct.com/info/service-formulare

https://arcus-solutions.fr/de/tourismus-osterreich-kundengeldabsicherung/

