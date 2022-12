Costa Kreuzfahrten präsentiert Festtagsreisen & Winterrabatt

Das Kreuzfahrtunternehmen bietet Kunden die Weihnachten oder Silvester auf hoher See erleben möchten, insgesamt 16 Kreuzfahrten die beispielsweise in die Arabischen Emirate und den Oman, in die Karibik, das Mittelmeer oder nach Südamerika führen. Für alle, die zudem noch auf der Suche nach einem Geschenk für den Partner oder die Familie sind, hat Costa einen speziellen Tipp: Mit der "magischen Winter Promotion" gibt es auf eine große Auswahl an Kreuzfahrten, die bis zum 16. Dezember 2022 gebucht werden, bis zu 30% Rabatt.

Festtagsreisen in Dubai

Zu Weihnachten bietet die Costa Toscana eine einwöchige Kreuzfahrt zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Oman an, die am 24. Dezember startet und in zwei Tagen und einer Nacht das bestmögliche Erlebnis von Dubai, Muscat und Abu Dhabi ermöglicht.

Zu Silvester ist eine weitere einwöchige Kreuzfahrt geplant, die am 31. Dezember mit einem langen Aufenthalt und einer Übernachtung in Dubai beginnt, um Silvester in der Stadt zu feiern, und Besuche in Muscat und Abu Dhabi anschließt.

Weihnachten & Silvester unter Palmen

Die Costa Fascinosa und die Costa Pacifica bieten vier verschiedene Reiserouten zu den karibischen Inseln an. Die Costa Fascinosa läuft mit zwei einwöchigen Routen, die am 23. oder 30. Dezember von Guadeloupe aus starten, die Kleinen Antillen an. Auf der Weihnachtskreuzfahrt können die Gäste Bonaire, St. Vincent, St. Lucia, Barbados und Martinique erkunden.

Mit der Silvesterkreuzfahrt an Bord der Costa Fascinosa geht es nach Trinidad, Grenada, St. Vincent, St. Lucia und Martinique. Die Costa Pacifica bietet eine 10- und eine 11-tägige Route an, die am 18. und 28. Dezember von La Romana (Dominikanische Republik) aus starten, eine davon zu den Großen Antillen und eine zu den Kleinen Antillen. Zu Weihnachten besucht das Schiff Ocho Rios, Montego Bay (Jamaika), die Cayman-Inseln, Amber Cove, Samana, Catalina Island (Dominikanische Republik). Zu Silvester werden Curacao, Aruba, Trinidad, St. Lucia, Barbados, Guadeloupe, Antigua und die Britischen Jungferninseln angesteuert.

Tipp für Österreich: Kreuzfahrten in der Karibik oder den Vereinigten Arabischen Emiraten können mit dem „Fly & Cruise"-Angebot ab/bis Wien gebucht werden. So genießen österreichische Gäste größten Komfort, ohne sich um den Transfer zum Schiff oder das Gepäck nach der Ankunft am Flughafen kümmern zu müssen.

Kreuzfahrten in Europa

Eine Reise im Mittelmeer ist mit seiner Mischung aus Kunststädten, Kulturen und atemberaubenden Aussichten ideale für Gäste, die unterwegs aber dennoch in der Nähe ihrer Heimat bleiben möchten. Die Costa Smeralda bietet einwöchige Kreuzfahrten nach Italien, Frankreich und Spanien an, mit Abfahrten ab Savona am 24. und 31. Dezember und Anläufen in Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca, Palermo und Civitavecchia/Rom.

Die Costa Deliziosa wird wöchentliche Kreuzfahrten im östlichen Mittelmeer anbieten, darunter Kroatien, Montenegro und Griechenland. Die Abfahrten sind am Freitag, den 23. oder 30. Dezember, ab Triest und führen nach Split (Kroatien), Kotor (Montenegro), Katakolon und Athen (Griechenland) und Bari. Darüber hinaus bieten die Costa Firenze, die Costa Fortuna und die Costa Favolosa Weihnachts- und Silvesterkreuzfahrten nach Brasilien, Argentinien und Uruguay an.

Festliches Programm an Bord

Zusätzlich zum umfangreichen Angebot an Bord und an Land gibt es auf den Weihnachts- und Silvesterkreuzfahrten von Costa ein spezielles Programm, Themenpartys und Shows, die speziell für diesen Anlass gestaltet sind. Auf den Weihnachtskreuzfahrten wird zum Beispiel ein ganz besonderer Gast an Bord sein: Der Weihnachtsmann. Kinder können ihre Wunschzettel direkt vom Schiff aus verschicken, und der Weihnachtsmann wartet unter dem Baum mit vielen Geschenken auf sie. Erwachsene können den ganzen Zauber der Weihnacht mit Shows und Weihnachtsliedern erleben. Am Silvesterabend kann bei der Poolparty bis in der Früh gefeiert werden. Auch die Menüs stehen unter einem bestimmten Motto, wobei die Gerichte traditionell inspiriert sind.

Start der "Magic Winter"-Aktion:

Mit der Winter Promotion erhalten Kunden bei Buchungen bis zum 16.12.2022 bis zu 30% Rabatt auf eine große Auswahl an Kreuzfahrten, inklusiver kostenloser Umbuchungsmöglichkeit. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren reisen auf den meisten Abfahrten gratis.

Weitere Informationen dazu unter www.costakreuzfahrten.at/angebote/magic-winter.html (red)