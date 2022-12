Neben einem maßgeblich überarbeiteten Look & Feel und einer noch höheren Usability bietet das Unternehmen A3M Nutzern ab sofort ein ganzes Spektrum neuer und weiterentwickelter Funktionalitäten. So lassen sich beispielsweise erstmalig geplante Reisen übersichtlich anlegen, um so alle anstehenden Ziele und mögliche Ereignisse übersichtlich im Blick zu behalten und pro-aktiv informiert zu werden. Unabhängig von direkt bevorstehenden Reisen können User zudem weitere bevorzugte Schwerpunkt-Regionen mittels Watchlist kontinuierlich auf dem Radar behalten. Nicht zuletzt sorgt der überarbeitete Emergency Button für schnellstmögliche Hilfe im Ernstfall. Mit ihren Funktionalitäten eignet sich die App als optimaler Begleiter vor, während und auch nach der Reise.

Details zu den neuen Funktionen:

Geplante Reisen in der App anlegen

Nutzer können ihre anstehenden Reisen anlegen und sich – falls gewünscht – bereits vor jeder Reise pro-aktiv über Ereignisse am jeweiligen Ort informieren lassen. Für jeden anstehenden Trip erhalten sie zudem schon im Vorfeld umfassende Informationen zu Ein- und Rückreisebestimmungen sowie COVID-Regeln. Für jedes Land sowie für eine Vielzahl von Städten lässt sich zudem ein umfangreiches, übersichtlich gegliedertes Dossier finden, in dem A3M anhand einer Anzahl von Kriterien eine detaillierte Risiko-Einschätzung vornimmt.

Überblick behalten mit der Watchlist

Wer sich zusätzlich unabhängig von einer konkreten Reise über die relevanten Ereignisse und Risiken in einem Land informieren möchte, kann sich künftig erstmalig benachrichtigen lassen, wenn etwa ein Erdbeben oder ein Terror-Anschlag stattfindet. Möglich macht dies die sogenannte Watchlist, die User in die Lage versetzt, ein oder mehrere Länder und/oder Ereigniskategorien beständig im Auge zu behalten. Die Benachrichtigung dazu erfolgt wahlweise per Email oder Push-Notification. Über die „Weltkarte“ erhalten Nutzer Access auf alle aktiven Ereignisse, die im System Global Monitoring von A3M erfasst werden. Mit den „Länderinformationen“ haben sie zudem Zugriff auf die volle Bandbreite von Auskünften zu dem jedem Land aus dem Wissensfundus von A3M.

Emergency Button für rasche Hilfe

Überarbeitet wurde auch die Funktion des Emergency Buttons, der den User nun noch genauer lokalisiert und für noch schnellere Hilfe sorgt: Mit einem Klick erhalten Nutzer durch ihn Zugriff auf die jeweiligen lokalen Notrufnummern für Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei. Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, hier die Notrufnummer einer von A3M oder dem Kunden gestellten Notrufhotline für Assistance-Leistungen zu hinterlegen. Darüber hinaus ist im Ernstfall eine schnelle Rettung gewährleistet. Eine rund um die Uhr besetzte Notrufzentrale in Deutschland nimmt die Anrufe entgegen und leitet die parallel per SMS übermittelten Geokoordinaten der Person an den lokalen Partner aus dem weltweiten Netzwerk weiter. Die Partnerleitstelle kann dann den entsprechenden Rettungsdienst aktivieren, der schnellstmöglich Hilfe entsendet.

