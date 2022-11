Aldiana stellt Leitung des neuen Clubs Side Beach vor

Der künftige General Manager Pedjman Hamie verfügt über langjährige Erfahrung in der Clubhotellerie und war zuletzt als Deputy General Manager im Robinson Jandia Playa auf Fuerteventura tätig. Der Hotelbetriebswirt, der bei Ritz-Carlton in Berlin eine Ausbildung zum Hotelfachmann absolviert hat, spricht sechs Sprachen - neben Deutsch, Persisch, Englisch, Schwedisch und Russisch auch Türkisch. Hamie hat in vielen Clubs weltweit gearbeitet, darunter auch in verschiedenen Resorts in der Türkei.

Unterstützt wird der neue Clubchef des Aldiana Club Side Beach von Ramazan „Ramo“ Kaan. Der gebürtige Türke, hat zuletzt als Assistant General Manager im Hotel Blue Waters Club in Manavgat an der Türkischen Riviera gearbeitet. Durch seine langjährige Tätigkeit als Food & Beverage Manager in unterschiedlichen Clubanlagen kennt sich Kaan hervorragend im F&B- Bereich aus.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Toni und Ramo zwei ausgewiesene Clubhotellerie-Experten mit langjähriger Leitungserfahrung für unseren neuen Aldiana Club Side Beach gewinnen konnten. Dass sich beide zudem besonders gut in der Türkei auskennen und die Sprache sprechen, ist sicherlich ein weiterer Pluspunkt und sehr hilfreich bei der Vorbereitung des Openings“, so Markus R. Kempen, Geschäftsführer der Aldiana GmbH.

Club-Eröffnung im Sommer 2023

Der neue Aldiana Club Side Beach, der am 1. Juni 2023 seine Pforten öffnet, entsteht zur Zeit auf einem 70.000m2 großen Grundstück nahe Side und Manavgat. Die weitläufige Anlage mit direktem Strandzugang und vielen Grünflächen wird Gästen künftig insgesamt 346 Zimmer in unterschiedlichen Kategorien - darunter auch zahlreiche Swim-Up-Zimmer mit direktem Poolzugang - bieten. (red)