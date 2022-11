Keine klassische Messe - ein Gesamterlebnis: Gemeinsam mit den Ausstellern wurde das Gelände der historischen MARX Halle Anfang November zu einer Plattform für gehobenes Design, anspruchsvolles Handwerk, feine Manufakturen und die wichtigsten Player aus der Kreativszene. Die BesucherInnen konnten sich einen Überblick verschaffen über die Highlights nationaler und internationaler Produkte und Projekte, Designerstücke bewundern, angreifen und ausprobieren und sich Tipps und Expertise in persönlichen, entspannten Gesprächen mit den Fachleuten holen.

Essentielles Lifestyle-Thema: Reisen

Drei Tage lang präsentierten nationale und internationale Aussteller ihre Top-Reiseziele und Angebote und standen interessierten BesucherInnen für ausführliche Beratungen und neue Inspirationen zur Verfügung. Neben bekannten Reiseunternehmen wie Ruefa und der REISETHEK haben sich auch zahlreiche Fremdenverkehrsämter wie Tunesien und Kroatien präsentiert. Zudem gab es viele Anregungen für Kreuzfahrten oder Reisen nach Afrika. Auch für das Reisen in der Nähe gab es Inspirationen, sei es mit den Niederösterreichischen Bahnen oder über die idyllische Oststeiermark.

„Die ‚Presse‛-SCHAU – ist nicht ‚eine‛ Messe sondern ‚DIE‛ Messe für luxuriösen Lifestyle und bietet für alle Lebensbereiche etwas. Besucherinnen und Besucher finden hier Inspirationen in den verschiedenen Erlebniswelten. Für Ausstellerinnen und Aussteller ist sie die ideale Plattform um sich zu präsentieren und mit neuen, qualitätsbewussten Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten. – Eine perfekte Kombination“, so der Geschäftsführer der „Presse“ Andreas Rast.

Vielfältiges Vortragsprogramm

Während der gesamten Messe konnten BesucherInnen an Vorträgen sowie Podiumsdiskussionen zu unterschiedlichsten Themen teilnehmen: So stand am Freitag, den 4. November 2022, das Thema Zukunft Design im Vordergrund. Am Samstag, den 5. November 2022, drehte sich alles um den Schwerpunkt Schmuck – schön und wertvoll? Am dritten Messetag rundeten zwei Reisevorträge das Programm ab. Die zwei Themenvorträge: eine Reise- und Bildpräsentation der REISETHEK zum Thema „Japan zur Kirschblüte“ und ein Reisevortrag über die Cook Inseln zogen dabei besonders viele Besucher an.

Termin "Die Presse“-Schau 2023

Auch die zweite Edition war ein großer Erfolg, so dass der Termin für 2023 feststeht und die Planung bereits begonnen hat. „Die Presse“-Schau öffnet ihre Tore von 10.-12. November 2023, um ihren Besucher:innen neue innovative Trends, ausgefallene Ideen und top Lifestyles zu präsentieren. (red)