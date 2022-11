Vila Galé-Hotels: Rabatte für Langzeit-UrlauberInnen

Zur Auswahl steht etwa das Vila Galé Collection Braga in Portugals Norden inmitten der gleichnamigen Stadt, die für ihr reiches kulturelles Erbe bekannt ist. Oder das nicht minder traditionsreiche Vila Galé Collection Palácio dos Arcos direkt am Tejo in Lissabon, in dem sich Workation und Freizeitvergnügen bestens kombinieren lassen. Und im modernen Vila Galé Sintra genießt man nicht nur das moderne Wellness- und Sportangebot, sondern auch den herrlichen Blick hinauf zum prächtigen Palácio da Pena, der auch als „portugiesisches Neuschwanstein“ berühmt ist.

Auszeit am Meer

Wer in der Mittagspause oder nach Feierabend lieber die südliche Sonne am Sandstrand genießt, ist im Vila Galé Ampalius in Vilamoura, im Adults Only-Haus Vila Galé Collection Praia an der Algarve oder im Vila Galé Santa Cruz auf Madeira bestens aufgehoben. Und wer lieber im Landesinneren oder in Portugals Bergwelt unterwegs ist, wird im Weinhotel Vila Galé Collection Douro oder im Berghotel Vila Galé Serra da Estrela fündig. (red)