Ryanair via Amadeus buchbar

Angesichts des wachsenden wirtschaftlichen und inflationären Drucks auf Unternehmen in ganz Europa biete Ryanair marktführende Verbindungen, Frequenzen, Pünktlichkeit und Tarife in Europa, die ab Ende 2022 über die Amadeus Travel Platform gebucht werden können. Die Partnerschaft unterstütze die Vision von Ryanair, ihre Sichtbarkeit und Reichweite bei Amadeus-Kunden zu erhöhen, insbesondere für Geschäftsreisen. Die nahtlose Integration in die Buchungsabläufe und -prozesse von Amadeus werde den Kunden eine hohe betriebliche Effizienz bei der Suche, Buchung und Bearbeitung von Ryanair-Angeboten ermöglichen und kostenbewussten Reisenden eine breitere Auswahl an Reiseoptionen bieten, so die Airline in einer Aussendung.

Nachhaltigkeit im Visier

Das erweiterte Reiseangebot von Ryanair könne nicht nur zu erheblichen Einsparungen für die Kunden führen, sondern auch dazu beitragen, dass sie ihren CO2-Fußabdruck in den Griff bekommen und ihre ESG-Bilanz verbessern können, denn Ryanair habe die niedrigsten CO2-Emissionen pro Passagierkilometer aller großen europäischen Fluggesellschaften, was durch die Dekarbonisierungsstrategie „Pathway to Net Zero by 2050" untermauert werde. Dies sei ein Ziel, das Amadeus eindeutig teilt und die neue Partnerschaft werde dazu beitragen, diese ökologisch effizienten Angebote einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen, schreibt Ryanair weiter. (red)