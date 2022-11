Im Herbst trüffelt es im Piemont, in Alba, wo jedes Jahr die Internationale Messe des Weißen Trüffels von Alba stattfindet. Das diesjährige Motto der 92. Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba lautet „TIME IS UP“, welches das Publikum mit dem Konzept der Nachhaltigkeit und der Herausforderung des Klimawandels und einem verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen konfrontiert.

Die Weltauktion des Alba White Truffle

Im Rahmen dieser Messe findet außerdem zum bereits 23-mal die weltweite Trüffelauktion - eine Wohltätigkeitsveranstaltung, bei der sich alles um den Erwerb des kostbaren unterirdischen Pilzes dreht - statt. Bei der diesjährigen Auktion, die schon am Sonntag, 13. November 2022, im Castello di Grinzane Cavour (Sitz der Enoteca Regionale Cavour) veranstaltet wird, wird erstmals auch Wien per Live-Schaltung um die prestigeträchtigsten Exemplare der weißen Trüffel von Alba wetteifern können. Die Versteigerung selbst ist zwar nur für eine kleine ausgewählte Anzahl an Personen, kann aber im Live-Streaming auf dem Facebook-Account der Enoteca Regionale Cavour verfolgen werden.

Die Trüffel-Auktion, die seit 1999 einmal jährlich durchgeführt wird, dient Wohltätigkeitszwecken. So konnten in den vergangenen Jahren insgesamt mehr als 5,7 Mio. EUR gesammelt und an wohltätige Organisationen und Projekte in Italien und auf der ganzen Welt gespendet werden. (red)