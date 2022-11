Air France startet Early Bird-Kampagne

Mit dem Early Bird Sale von Air France können vom 10. bis 23. November attraktive Angebote für Flüge zu zahlreichen Destinationen gebucht werden. So können Kunden bereits ab 640 EUR von Wien nach Havanna (Kuba) fliegen. Auch für Ziele in Nordamerika wie beispielsweise New York, Miami, Quebec oder Los Angeles stehen Special-Angebote zur Verfügung.

Details der Early Bird Kampagne:

Märkte: all ACE

Carrier: AFKL

Verkaufszeitraum: 10. bis 23. November 2022

Reisezeitraum: am/vor 31. März 2023

Destinationen: Langstreckenziele (Karibik)

Promoted Cabins: Economy

Details zur Early Bird Aktion unter: wwws.airfrance.at (red)