DRV stellt Programm der Jahrestagung vor

Der zweite Teil der diesjährigen Jahrestagung des Deutschen Reiseverbandes (DRV) führt die Teilnehmenden vom 1. bis 4. Dezember nach Marokko. Im nördlich von Agadir gelegenen Taghazout geht es in Vorträgen und Diskussionen nicht nur um branchenpolitische Themen, sondern auch um Themen des Reisevertriebs. Tiefer eintauchen steht bei den zahlreichen Workshops auf dem Programm - inklusive verschiedener Runden zum Austausch mit der DRV-Netzwerkstatt.

Jetzt ist das Programm, das unter dem Motto „Die Welt im Wandel – den Blick nach vorn“ steht, veröffentlicht. Detaillierte Informationen sind auf drv-jahestagung.de zu finden – dort ist auch weiterhin die Teilnahme für das Treffen der Reisewirtschaft buchbar.

Programm der DRV-Tagung

Im ersten Block am Freitag, 2. Dezember, dreht sich alles um das Thema „Neue touristische Regionen entwickeln“. Betrachtet wird das Zusammenspiel zwischen Politik, Leistungsträger, Veranstalter und Vertrieb und die Frage, wie dieses Zusammenspiel funktioniert. Mit dabei sind die Tourismusministerin von Marokko, Fatim-Zahra Ammor; Dr. Markus Heller, Dr. Fried & Partner sowie die DRV-Vorstände Ralph Schiller, FTI Group, und Thomas Bösl, QTA/rtk.

„Reisen 2023 – Urlaubsreif zwischen Pandemie und Inflation“ - so der Titel des zweiten Blocks. In einem Interview gibt die Medizinethikerin Prof. Dr. Christiane Woopen, Center for Life Ethics, Universität Bonn, Einblicke in die viel diskutierte Frage „(Reise-)Freiheit versus Corona-Schutz“. Christoph Zeh, GfK Consumer Panels & Services, wagt einen Blick auf das Konsumklima im kommenden Jahr und die möglichen Entwicklungen in Sachen Reiselust.

Im Mittelpunkt des 3. Themenblocks steht das Thema „Personalmangel überall – Fachkräfte dringend gesucht!“. Der bekannte Start-Up-Gründer und Autor Matthew Mockridge zeigt auf wie die Brücke zur Gen-Z funktioniert. Bei der Doktorandin der University of Southern Denmark, Birthe Menke, darf und soll abwegig gedacht werden. Sie entführt die Teilnehmenden in die Welt des systematischen Zukunftsdenkens. Darüber hinaus gibt es Tipps und Tricks zum Social Media Recruiting mit Michael Schumacher von TikTok und zur Nutzung der neuen Jobplattform easyboarding mit deren Co-Founder Steven Hille.

„Die Welt im Blick – Reisen und Klimaschutz“ heißt es in Block 4. Ralf Hieke, DRV-Vizepräsident, Reisebüroinhaber und Gründer von FairWeg, schaut auf die Vertriebssicht und erläutert, warum Klimaschutz notwendig ist und welche Rolle der Vertrieb dabei spielt. DRV-Vorstand und AIDA-CEO Felix Eichhorn zeigt die Sicht der Veranstalter. Um Transparenz als ersten Schritt zur Klimaneutralität geht es bei Prof. Dr. Harald Zeiss, Hochschule Harz und Vorsitzender des DRV-Ausschusses Nachhaltigkeit. Er verleiht auch den internationalen Nachhaltigkeitspreis des DRV, die EcoTrophea 2022. Die Nominierten in diesem Jahr mit ihren Projekten zur Bekämpfung der Klimakrise sind (in alphabetischer Reihenfolge): Chumbe Island Coral Park, Sansibar; Hauser Exkursionen international und Studiosus Reisen. Abgerundet wird der Klimaschutz-Part durch ein interaktives Quiz zu den 17 Social Development Goals.

Tiefer einsteigen in diese und weitere Themen können die Teilnehmenden außerdem bei insgesamt 13 unterschiedlichen Workshops am Freitag und Samstag.

Weitere Informationen zu Programm und Anmeldung unter: drv-jahrestagung.de (red)