AUA steicht Nightstops in Graz, Innsbruck & Klagenfurt

Wie aviation.direct heute berichtete, wird sich die Konnektivität der Bundesländer an das Drehkreuz Wien 2023 deutlich verschlechtern. Denn bereits mit März wird Austrian Airlines keine sogenannten Nightstops mehr nach Innsbruck und Klagenfurt durchführen. Das hat zur Folge, dass an den beiden Airports jeweils der späte Abendflug nach Tirol bzw. Kärnten sowie der frühe Morgenflug nach Wien entfallen werden. In Graz werden die Nightstops laut Austrian Airlines nur während der Sommerferien 2023 entfallen. Ansonsten sollen die Inlandsflüge d.h. Zubringer nach Wien unverändert fortgeführt werden.

Graz:

In Graz werden die Nightstops laut Austrian Airlines nur während der Sommerferien 2023 entfallen. Ansonsten sollen die Inlandsflüge nach Wien unverändert fortgeführt werden. Das Aussetzen der Nightstops im Hochsommer 2023, liege lediglich daran, dass die Nachfrage seitens Geschäftsreisender in der Urlaubszeit traditionell geringer sei.

Eine Sprecherin der Austrian Airlines sagte gegenüber Aviation.Direct folgendes dazu: „Bei Graz entfällt der Nightstop OS975/4 von 1. Juli bis 9. September. Das restliche Graz-Programm ist unverändert zu Sommer 2022“.

Innsbruck:

Bereits ab 24. März 2023 wird Austrian Airlines auf den momentan üblichen Nightstop in Tirol verzichten. Dadurch fallen sowohl der späte Abendflug nach Innsbruck - Landung um 22:50 Uhr - sowie der frühmorgendliche Wien-Flug um 06:35 Uhr weg. Als Alternative steht Geschäftsreisenden dann nur mehr die von Air Dolomiti bediente Anbindung an das Drehkreuz Frankfurt am Main zur Verfügung, denn der früheste AUA-Flug nach Wien wird künftig erst um 08:25 Uhr abheben.

Eine Sprecherin erklärte dazu gegenüber Aviation.Direct: „Der Nightstop OS913/4 wird durch den frühen Kurs OS915/6 ersetzt. Damit bedienen wir die Point-to-Point Nachfrage ex INN für Tagesreisen weiterhin adäquat und auch ex VIE sind dadurch bessere Tagesreisen nach INN möglich“.

Klagenfurt:

Auch die Nightstops nach Klagenfurt werden bereits mit März 2023 eingestellt. Bislang „übernachtet“ das Kurspaar OS943/944 in Kärnten. Umsteiger haben so - noch - die Möglichkeit im Rahmen der Wiener Abendwelle nach Klagenfurt zu gelangen bzw. in der Früh die Morgenwelle in Wien zu erreichen. Künftig wird man erst gegen 11:30 Uhr in der Bundeshauptstadt ankommen. Die letzte Verbindung nach Klagenfurt hebt bereits um 17:15 Uhr ab. Somit verschlechtert sich die Anbindung an das Drehkreuz Wien.

Gegenüber Aviation.Direct bestätigte eine AUA-Sprecherin die bevorstehenden Veränderungen auf der Inlandsstrecke Wien-Klagenfurt-Wien: „Der Nightstop OS943/4 sowie der Tagkurs OS939/0, werden ab Ende März 2023 (Beginn Sommerflugplan) nicht mehr bedient. Damit halten wir das Programm mit 13/7 im Sommerflugplan 23 zu Sommer 22“.

Weiter Infos unter: www.aviation.direct.at