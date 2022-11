Jetzt neu: tip exclusive USA 2022

Seit der Wiederöffnung der Grenzen ist die Nachfrage für USA-Trips rasant gestiegen. So stand auch dem heurigen Visit USA-Seminar nichts im Weg und - wie jedes Jahr - ist zu diesem Anlass der neue tip exclusive USA-Folder erschienen.

Projektleiterin Susanna Hagen hat informative und spannende Geschichten rund um "The Great Outdoors" zusammengetragen. Von einem Bundesstaaten ABC über Reports zu den Florida Keys und dem Hudson River Valley, über ein Artenschutzprojekt in St. Augustine sowie Grünen Strom in Las Vegas bis hin zu einem Interview von Karl Teuschl mit der Bürgermeisterin von San Francisco. Zum Drüberstreuen finden Sie auch einen Städtetipp Las Vegas sowie umfassende News und Highlights von den Veranstaltern und aus den Destinationen.

tip exclusive USA wird dem tip vom 21. November beigelegt. Wenn Sie noch weitere Exemplare für Ihre Kunden benötigen, bestellen Sie diese gerne unter news@profireisen.at.