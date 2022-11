Sunny Cars & HanseMerkur bieten erweiterte Haftpflichtversicherung

Zum 1. November 2022 umfasst jede Mietwagen-Buchung bei Sunny Cars neben der landesüblichen Absicherung eine Kfz-Zusatzhaftpflichtversicherung (ZHP) der HanseMerkur in Höhe von 10 Mio. EUR. Bislang hatte die Deckungssumme 7,5 Mio. EUR betragen. Die Laufzeit der Zusammenarbeit beträgt zunächst drei Jahre und gilt uneingeschränkt für alle Sunny Cars-Kunden - also auch für österreichische Reisende.

Gemeinsam für eine bestmögliche Absicherung

„Was sich in den Reiseunterlagen immer als reine Zahl liest, deren Bedeutung dem Kunden bzw. der Kundin oftmals gar nicht bewusst ist, kann sich bei einem Unfall mit Personenschaden als Rettungsanker auswirken“, betont Thorsten Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars.

„Die Kosten nehmen dabei schnell sehr hohe Dimensionen an, die eine gute Haftpflichtversicherung abdeckt. Mit unserer neuen Deckungssumme in Höhe von 10 Mio. EUR durch die HanseMerkur können wir die Rundum-Sorglos-Garantie an Mietwagen-Reisende, die mit Sunny Cars unterwegs sind, nochmals deutlich erweitern.“

„Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Sunny Cars. Nicht nur, weil wir gemeinsam für eine bestmögliche Absicherung und damit für einen sorglosen Urlaub sorgen, sondern auch, weil unsere Philosophien und Arbeitsweisen nahe beieinander liegen, und wir gemeinsam noch weitere Kooperationsmaßnahmen planen“, so Katrin Rieger, Bereichsdirektorin Reisevertrieb Deutschland der HanseMerkur. (red)