More.PEP in Style: Angebote für Star Clippers-Kreuzfahrten

Das Abenteuer einer Segelreise ist selbst für geübte Kreuzfahrer ein ganz besonderes Reise-Erlebnissen. Denn anders als übliche Kreuzfahrtschiffe segeln die Star Clippers Tall Ships, wohin der Wind sie trägt - zu Häfen, die großen Kreuzern verwehrt bleiben. Diese einzigartigen Segelabenteuer und viele weitere luxuriöse Reiseträume in aller Welt können Mitarbeiter der Touristik, Event und Hospitality-Branche exklusiv bei ihrem Schmetterling-Partner more.PEP in Style buchen.

Star Clippers Segelreisen

Auf den Karibik- und Südamerika-Segelreisen mit Star Clippers lernen Kreuzfahrer die Destinationen auf eine unvergleichliche Weise kennen.

Der Stil an Bord ist dabei sportlich-gepflegt, Smoking und Abendkleid dürfen Reisende somit getrost zu Hause lassen.

Die Crew freut sich, wenn Mitfahrer „Hand anlegen“ möchten; aber auch faul an Deck liegen ist total in Ordnung.

Termine Karibik mit der Star Flyer:

26. November 2022

3. Dezember 2022

10. Dezember 2022

Termine Panama und Costa Rica:

3. Dezember 2022, Star Clipper

17. Dezember 2022, Royal Clipper

17. Dezember 2022, Star Clipper

Preis: 7 Nächte in der Doppel-Außen-Kabine ab/bis Hafen, inkl. Vollpension, Wassersport (außer Tauchen), Hafengebühren und Trinkgelder sind ab 871 EUR pro Person buchbar.

Dreibettkabinen sind nicht verfügbar. Einzelkabine auf Anfrage.

Zu den Angeboten von More.PEP

Voraussetzung für eine Buchung ist der Nachweis einer Tätigkeit im Tourismus. Das heißt, die Pep-Aktionen gelten nicht nur für Reisebüros und Veranstalter, sondern auch für MitarbeiterInnen in Reisestellen, bei Airlines, im MICE-Bereich oder für ReisejournalistInnen. Vor der Buchung ist lediglich eine Registrierung auf www.morepep.com verpflichtend. (red)