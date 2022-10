Halloween-Events von Hollywood bis Philadelphia

Trick-or-Treat, Geisterhäuser und ein gruseliges Staatsgefängnis: Auch heuer stehen in ganz Amerika wieder unzählige Feste und Events rund um Halloween auf dem Programm.

Die Universal Studios in Orlando und Hollywood veranstalten die Halloween Horror Nights - Spukhäuser, Gruselzonen und Live-Shows lehren die Besucher dabei das Fürchten. Für Abwechslung sorgen auch die anderen Attraktionen.

Im Hersheypark hingegen stehen Süßigkeiten ganz hoch im Kurs. Der Themenpark des Schokoladenherstellers liegt nordwestlich von Philadelphia und richtet jedes Jahr das Halloween-Event Hersheypark in the Dark aus. An den Oktoberwochenenden schlüpfen Kinder in ihr Lieblingskostüm, um beim Trick-or-Treat Adventure an der Hershey’s Chocolate World Attraction und in Treatville richtig abzusahnen.

Besonders beeindruckend für Gruselfans ist das Eastern State Penitentiary in Philadelphia, wo einst Al Capone einsaß: Es handelt sich um das größte Geisterhaus der USA außerhalb von Vergnügungsparks. Die Halloween Nights im alten, verlassenen Staatsgefängnis dauern bis zum 11. November. Während mutige Touristen durch die Gänge der verfallenden Anlage streifen, werden sie von Schauspielern in Gruselkostümen erschreckt. Nichts für schwache Nerven.

Nähere Infos zu den USA unter: www.visittheusa.de (Red)