Neuer Marco Polo-Katalog für junge Traveller

Ab sofort können "Young Liner" auf neuen Reisen Nordspanien und Chile entdecken: Während in Chile beispielsweise Trekking in der Atacamawüste und im Nationalpark Torres del Paine angesagt ist, wandern und paddeln die Young Liner in Nordspanien in der Bergwelt der Picos de Europa. Darüber hinaus geht es in der kommenden Saison unter anderem nach Griechenland, Japan und Südafrika.

Zudem hat Marco Polo 15 Entdeckerreisen für junge Traveller ab 35 Jahren im Programm und im Internet veröffentlicht.

Bei allen Reisen sind Flug, Rundreise, Übernachtungen und Reisebegleitung durch den Marco Polo Scout bereits im Preis inbegriffen.

Auf den Reisen sind die Gäste dabei besonders klimaschonend unterwegs. Neben den Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten gleicht Marco Polo auch die Treibhausgas-Emissionen sämtlicher Flüge und Übernachtungen inklusive Verpflegung durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte aus.

Preisbeispiel: Radeln, wandern und paddeln in Nordspanien

Bei der neuen elftägigen Reise „Nordspanien – Outdoor-Spaß im wilden Norden“ von Marco Polo Young Line Travel geht es zuerst von der Hauptstadt Madrid aus vier Tage in die Bergwelt der Picos de Europa. Die dortige Natur erleben die jungen Traveller auf mehrstündigen Wandertouren, zum Beispiel in die Cares-Schlucht mit ihren dramatischen Felswänden. Auf dem Rìo Deva paddeln die Young Liner dann von den Bergen bis fast zum Atlantik. Im Anschluss daran geht es weiter nach San Sebastián und Bilbao. Die Reise ist inklusive Flug, Rundreise, Übernachtungen in Drei- und Vier-Sterne-Hotels mit Frühstück und der Begleitung durch den Deutsch sprechenden Marco Polo Scout ab 1.899 EUR buchbar.

